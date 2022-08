Vor 50 Jahren: Königin Silvia schwärmt vom Treffen mit Carl

Königin Silvia (78) schwelgt in Erinnerungen! 1972 lernten sich König Carl Gustaf (76) und die Deutsch-Brasilianerin kennen – dreieinhalb Jahre später folgte die Verlobung, woraufhin sich das königliche Paar wenige Monate später das Jawort gab. Danach krönten die beiden ihre Liebe mit ihren Kindern Victoria (45), Carl Philip (43) und Madeleine (40). Jetzt feiert das königliche Ehepaar ein Jubiläum: Vor 50 Jahren trafen sich König Carl Gustaf und seine Silvia zum ersten Mal!

Im Alter von 28 Jahren lernte Silvia den zwei Jahre jüngeren Carl während der Eröffnung der Olympischen Spiele kennen – in einem Interview mit Svensk Dam schwärmte die Königin jetzt von dem Moment, als sich ihre Blicke das erste Mal trafen: "Es war, als wäre die Zeit stehen geblieben", lächelte die heute 78-Jährige. "Es waren so viele Menschen dort [...] meine Aufgabe bestand damals darin, mich um die VIPs zu kümmern [...] Doch dann spürte ich, dass mich eine Person [...] beobachtete [...]. Und es war der König!", fuhr sie fort – in dem Moment, als sie Carl sah, habe es bei Silvia "Klick gemacht".

Doch der Moment sollte nur der Anfang ihrer Liebesgeschichte sein: Nach den offiziellen Feierlichkeiten lud der König seine Zukünftige zum Essen ein – seitdem sind die beiden unzertrennlich. Heute, 50 Jahre später, soll das erste Treffen des Ehepaares gebührend gefeiert werden – wie genau, weiß Silvia allerdings auch noch nicht: "Ich erwarte eine Überraschung!", grinste die Royal.

König Carl Gustaf und Königin Silvia von Schweden mit Madeleine, Carl Philip und Victoria

König Carl Gustaf und Silvia von Schweden bei ihrer Hochzeit 1976

König Carl Gustaf und Königin Silvia von Schweden im Juli 2022

