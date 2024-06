Tom Brady wird bei Ehrung in Patriots Hall of Fame emotional

Tom Brady (46) zählt zu den erfolgreichsten Spielern des American Footballs. Im Jahr 2022 beendete er seine Karriere. Nun ist dem früheren Quarterback der New England Patriots eine große Ehre zuteilgeworden: Er wurde in die berühmte Hall of Fame der New England Patriots aufgenommen und für sein Lebenswerk geehrt. Bei der Zeremonie waren mehr als 60.000 Fans im Gillette Stadium anwesend. Dieser besondere Anlass ließ Tom emotional reagieren: In seiner Abschlussrede bedankte er sich bei seinen Trainern, Mannschaftskameraden und vor allem seiner Familie. Er beendete seine Ansprache mit den Worten: "Ich bin Tom Brady und ich bin ein Patriot."

Zur beeindruckenden Show des Abends gehörte der Auftritt von Rapper Jay-Z (54), dessen Hit "Public Service Announcement" eine Art persönliche Hymne für Tom darstellt. Im Laufe der Veranstaltung gab es Podiumsdiskussionen, Ehrungen, Auftritte von Peyton und Eli Manning sowie Michael Strahan (52). Der Super Bowl-Champion begrüßte auch seinen damaligen Cheftrainer Bill Belichick (72). Dieser hielt für Tom eine Rede, in der er einige seiner Lieblingsspielzüge über die Jahre hinweg Revue passieren ließ. Der Eigentümer der New England Patriots, Robert Kraft (83), verkündete als eines der Highlights, dass Bradys Trikotnummer in New England nie wieder vergeben werden soll. Außerdem wird eine Statue des ehemaligen Quarterbacks während der NFL-Saison 2024 enthüllt.

An diesem Meilenstein in Toms Leben nahm natürlich auch seine Familie teil. Wie Tom selbst auf Instagram veröffentlichte, waren alle seine Kinder vor Ort und feierten mit ihm. Seine drei Kinder Jack (16), Benjamin (14) und Vivian (11) stammen aus vergangenen Beziehungen mit Bridget Moynahan (53) und Gisele Bündchen (43). Wie süß sich seine Kids für ihn freuen, zeigten sie ihrem Papa mit einer besonderen persönlichen Überraschung vor der Ehrung.

Getty Images Tom Brady, Dana Blumberg und Robert Kraft

Getty Images Tom Brady, Tochter Vivien und die Söhne Benjamin und Jack

