Tour gefährdet: Justin Timberlake entschuldigt sich bei Crew

Justin Timberlake (43) machte in den vergangenen Tagen mit schockierenden Nachrichten auf sich aufmerksam: Er wurde wegen des Autofahrens unter Alkoholeinfluss festgenommen. Nur wenige Stunden nach dem Vorfall soll sich der "Mirrors"-Interpret bei der Crew seiner Welttournee gemeldet und versichert haben, dass seine Konzerte nicht beeinträchtigt seien, wie ein Insider gegenüber The Sun ausplaudert. Justin soll sich mit einem breiten Lächeln entschuldigt und zugegeben haben, dass es "nicht die beste Sache war, die hätte passieren können".

Berichten des Tippgebers zufolge habe der Musiker während der Telefonkonferenz mit seiner Crew wie ein "sehr solider Anführer" gehandelt und die Verantwortung für die Situation übernommen. Der Insider fügt hinzu: "Er reagierte wie ein Boss, wie jemand, der zu seinen Fehlern steht." Trotz der Sorge der Crew, dass die Tour möglicherweise abgesagt werden könnte, versicherte er, dass es keine Änderungen geben werde. Ein Tour-Koordinator stellt zudem klar: "Wir sind zu 110 Prozent motiviert, das alles hinter uns zu lassen und großartige Shows zu liefern."

Justin selbst soll während der Verhaftung bloß eines im Sinn gehabt haben: seine bevorstehenden Konzerte. Eine Quelle aus der örtlichen Behörde berichtete gegenüber The New York Post, wie die Verhaftung abgelaufen war. Der "Cry Me A River"-Interpret soll versucht haben, die Polizisten vor Ort zu überreden, ihn nicht festzunehmen. "Das wird die Tournee ruinieren!", soll Justin ihnen an den Kopf geworfen haben.

Doch auch das Privatleben des Sängers geriet durch den Vorfall ins Wanken. Seine Ehefrau Jessica Biel (42) war Berichten zufolge alles andere als erfreut über die negativen Schlagzeilen. Ein Insider erklärte gegenüber People: "Sie mag keine Aufmerksamkeit für die Familie, schon gar keine negative." Zudem habe Jessica die Situation als "Ablenkung" empfunden – denn die Schauspielerin steht aktuell für eine neue Serie vor der Kamera. Trotzdem ist sich der Insider sicher, dass sie Justin immer beistehen werde.

Interessanterweise widmete Jessica ihm noch wenige Stunden vor der Verhaftung einen rührenden Beitrag anlässlich des US-amerikanischen Vatertags. In ihrem Post auf Instagram schrieb sie: "Du bist so viel für so viele Menschen. Aber für uns bist du der Felsen. Der Fels, auf den wir klettern, an den wir uns anlehnen. Der Fels, der uns vor der Sonne schützt. [...] Wir lieben dich." Diese liebevollen Worte und die geteilten Bilder zeigten ein anderes Bild des Sängers, der immer wieder betonte, dass seine Familie für ihn an erster Stelle stehe.

Getty Images Justin Timberlake, 2018

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake

Instagram / justintimberlake Justin Timberlake mit seinem Sohn

Getty Images Justin Timberlake, Musiker

