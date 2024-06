König Charles möchte die Beziehung zu Harrys Kindern stärken

König Charles III. (75) und seine Enkelkinder Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) trennen mehrere Tausend Kilometer. Durch die Distanz ist es dem Regenten lediglich möglich, über Videoanrufe mit den Kids von Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) in Kontakt zu treten. Wie ein Insider gegenüber Mirror ausplaudert, gebe sich der Regent damit nicht mehr zufrieden und plane deshalb "eifriger denn je", die Situation zu ändern. "Der König möchte unbedingt am Leben seiner Enkelkinder teilhaben", betont die Quelle.

Wie der Insider weiter preisgibt, habe der Monarch die beiden Sprösslinge seines Sohnes Harry seit ihrer Geburt bisher nur ein paar Mal persönlich zu Gesicht bekommen. "Er schätzt die Familie über alles und wie auch immer die Beziehung zu seinem Sohn verlaufen wird, er würde sich niemals damit zufriedengeben, seine Enkelkinder nur ab und zu per Videoanruf zu sehen", beteuerte der Tippgeber gegenüber dem Newsportal.

Seit Harry und Meghan dem Königshaus im Jahr 2020 den Rücken gekehrt hatten, leben sie mit ihren zwei Kindern in Kalifornien. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II (✝96) hat Harry die Reisen in seine Heimat jedoch weitestgehend ohne seine Familie unternommen. Selbst zur Krönung seines Vaters Charles erschien er ohne die Begleitung seiner Frau und ihrer zwei Kids. Darüber soll Charles damals ziemlich traurig gewesen sein, wie eine Royal-Expertin gegenüber OK! andeutete: "Es ist klar, dass Charles während der Krönungszeit sehr, sehr beschäftigt sein wird. Aber es ist trotzdem eine Schande, dass er seine Enkelkinder nicht sehen kann, denn das wäre ein sehr, sehr schönes Erlebnis für ihn."

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

ActionPress König Charles III., Royal

