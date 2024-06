An diesen Karrieremoment denkt Frauke Ludowig gerne zurück!

Seit mehreren Jahrzehnten ist Frauke Ludowig (60) als Moderatorin aktiv. Im Laufe ihrer Karriere durfte sie bereits etliche Promis wie Jennifer Lopez (54), Kate Winslet (48) oder Lenny Kravitz (60) interviewen. Aber an welchen Moment denkt der TV-Star besonders gerne zurück? "Da gibt es viele. Ich habe Interviews mit der Fürstenfamilie im Fürstenhaus von Monaco gemacht oder mit Michael Schumacher (55) auf dessen Ranch. Damals wusste man natürlich noch nicht, dass [ein Interview mit Michael] wahrscheinlich nie wieder möglich sein würde. Solche Dinge bleiben mir schon sehr in Erinnerung", verrät sie im Interview mit Promiflash.

Auf einen expliziten Lieblings-Interviewpartner könne sich Frauke allerdings nicht festlegen. "Ich kann das schlecht sagen, weil es gab ganz viele und ganz besondere [Interviewpartner]. Es gab tolle Momente, aber 'das eine Interview' eigentlich nicht", erklärt sie ehrlich. Bei dem ein oder anderen Dreh geriet die "Exclusiv – Das Starmagazin"-Moderatorin auch schon in ziemlich unangenehme Situationen. So passierte es, dass Keith Richards (80) ihr kurz nach einem Interview unangekündigt einen Kuss auf den Mund gab. "Das waren diese Rockstars aus einer anderen Zeit. Heute würde das einen riesigen Aufschrei verursachen", erinnert sie sich im Gespräch mit Stern zurück. Zwar könne Frauke heute über die Situation lachen, jedoch stellt sie auch klar: "Würde das heute meinen Töchtern passieren, würde ich es nicht so locker sehen."

Frauke ist Mutter von zwei Töchtern, die sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Kai Roeffen bekam. Zu ihren Kindern pflegt die Journalistin ein enges Verhältnis. Vor allem mit ihrer Tochter Nele zeigt sich Frauke gerne in der Öffentlichkeit. Die beiden posierten bereits auf unzähligen roten Teppichen gemeinsam. Außerdem ist Frauke regelmäßig auf dem TikTok-Account ihrer Tochter zu sehen.

