Deshalb war Jan Köppen gestern nicht im "RTL EM-Studio"!

Normalerweise moderieren Jan Köppen (41) und Elton (53) abwechselnd das "RTL EM-Studio". Am Donnerstagabend begrüßte allerdings Jana Wosnitza (30) die Zuschauer der Fußballsendung. Doch für den kurzfristigen Ausfall des beliebten Hosts gab es eine simple Erklärung. "Wenn Sie sich jetzt zu Hause fragen: 'Warum steht denn da die Frau im Studio? Elton hatte doch gestern eigentlich für heute Jan Köppen als Moderator angekündigt.' Ja, in der Tat, Jan ist leider krank geworden. Gute Besserung an der Stelle", vertröstete die Let's Dance-Teilnehmerin seine Fans.

Ihren neuen Job nahm die Sportfanatikerin mit Humor und scherzte: "RTL hat sich an der Stelle einfach gedacht: 'Kaufen wir ein A und machen aus Jan einfach Jana.' Und so habe ich die große Freude, das EM-Studio zu moderieren." Im Netz wunderten sich viele Zuschauer, warum Elton nicht für seinen Kollegen einspringen konnte. Der ehemalige Schützling von Stefan Raab (57) war allerdings zur gleichen Zeit beim Hurricane Festival. Am Ende der Show meldete er sich live von dem Musikevent. "Ich habe mir gedacht, ich mache heute mal Hurricane statt Harry Kane (30)!", witzelte der 53-Jährige.

Einem Promi wird Jans Abwesenheit bestimmt aufgefallen sein. Bill Kaulitz (34) hatte vor Kurzem in seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" ausgeplaudert, dass ihm der Dschungelcamp-Moderator gefallen würde. "Ich sage es jetzt einfach: Ich finde Jan Köppen sexy. [...] Wenn ich ihn moderieren sehe, denke ich immer: Der ist schon echt heiß. Doch, ich steh auf den." Sein Bruder Tom Kaulitz (34) hatte daraufhin klargestellt, dass der Tokio-Hotel-Frontmann fast alle Männer attraktiv finden würde.

Getty Images Jana Wosnitza, Sportmoderatorin

©Netflix Bill und Tom Kaulitz in der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz"

