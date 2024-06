"Happy": Clea-Lacy Juhns Zwillinge entwickeln sich toll!

Bei Clea-Lacy Juhn (33) ist es bald so weit. Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin ist schon im achten Monat schwanger und bereitet sich auf die Geburt ihrer Zwillinge vor. Auf Instagram gibt sie ihren Followern nun ein kleines Update. "Die beiden entwickeln sich sehr gut. [...] Der Kleinere hat so aufgeholt, dass da gerade nur noch 50 Gramm Unterschied zu sehen waren. Ich bin einfach nur noch happy, happy, happy!", schwärmt die werdende Mama. Sie könne kaum glauben, wie schnell die Zeit vergeht, staunend berichtet die Influencerin: "Am Samstag habe ich die 30. Woche vollendet, das war jetzt der nächste Meilenstein."

Die nächste spannende Phase werde für sie in der 32. Schwangerschaftswoche kommen. "Dann ist noch einmal richtig viel geschafft. Es ist einfach der Wahnsinn, ich sag's euch", erklärt Clea-Lacy ihren Fans. Die Schwangerschaft der TV-Bekanntheit verlief bisher nicht ohne Probleme. Wie sie ihren Followern im Netz mitgeteilt hatte, waren ihre Babys mit dem fetofetalen Transfusionssyndrom, einer ungleichmäßigen Blutversorgung, diagnostiziert worden. Aufgrund dessen musste sich die 33-Jährige schon einer Operation unterziehen.

Seit dem Eingriff befindet sich die Beauty zur Beobachtung im Krankenhaus. Da die Gefahr einer verfrühten Geburt besteht, besuchte sie Anfang der Woche schon einmal die Frühchenstation. Auf Social Media erzählte der Realitystar von seinem Gespräch mit der zuständigen Familien- und Frühchenlotsin. "Es waren gemischte Gefühle dabei", erinnerte sie sich und fügte hinzu: "Man wünscht es sich anders und ich bleibe weiterhin positiv. Dennoch nimmt es einem etwas die Angst, zu wissen, wie es auf der Station aussieht."

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy, 2024

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Influencerin

