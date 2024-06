Schwangere Clea-Lacy Juhn meldet sich von Frühchenstation

Clea-Lacy Juhn (33) nimmt ihre Follower weiterhin mit auf ihre Schwangerschaftsreise! Die Influencerin ist derzeit in freudiger Erwartung von Zwillingen. Jedoch lief die Schwangerschaft der einstigen Bachelor-Kandidatin bisher nicht ganz reibungslos ab. Bei ihren ungeborenen Babys wurde das fetofetale Transfusionssyndrom diagnostiziert, weshalb sie sich einer riskanten OP unterziehen musste. Obwohl der Eingriff gut verlaufen ist, scheint die Möglichkeit einer verfrühten Geburt nicht ausgeschlossen zu sein. Aus diesem Grund wollte sich die Influencerin bereits jetzt mit der Frühchenstation bekannt machen und nahm ihre Instagram-Community dabei mit. "Ich durfte heute ein paar Minuten laufen und habe die Neonatologie mit der Familien- und Frühchenlotsin besucht", schreibt die werdende Mama unter ein Bild ihres Babybauches.

Die Station zu besichtigen, ging nicht spurlos an ihr vorbei, wie sie zugibt: "Es waren gemischte Gefühle dabei." Ihre durchwachsene Gefühlslage begründet Clea-Lacy folgendermaßen: "Man wünscht es sich anders und ich bleibe weiterhin positiv. Dennoch nimmt es einem etwas die Angst, zu wissen, wie es auf der Station aussieht." Neben dem ehrlichen Einblick in ihre Gefühlswelt hat sie jedoch auch gute Neuigkeiten zu verkünden. "Die Babys wachsen und wachsen", berichtet die Influencerin stolz.

Bei dem diagnostizierten Krankheitsbild fließt das Blut in der gemeinsamen Plazenta durch verbindende Blutgefäße überproportional von einem Zwilling zum anderen. Das hat zur Folge, dass ein Entwicklungsunterschied der Babys im Mutterleib entsteht. Durch die Operation, der sich Clea-Lacy vor einigen Wochen unterzog, wurde die Gefäßverbindung unterbrochen, sodass sich die ungeborenen Zwillinge in der Entwicklung wieder angleichen können. Das hat offenbar gut funktioniert, denn vor wenigen Tagen verkündete die Influencerin glücklich im Netz: "Beide haben zugenommen und sind über 1.000 Gramm schwer. Ich habe so weinen müssen vor Freude."

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Influencerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de