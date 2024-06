Heidi Klum teilt süßes neues Familienfoto aus dem Urlaub!

Heidi Klum (51) genoss ihre Zeit auf Sardinien scheinbar in vollen Zügen! In ihrer Instagram-Story teilte das Model einige Bilder von ihrem Urlaub mit der Familie. Unter anderem postete sie ein Foto, das einen ihrer Söhne sowie Tochter Leni und ihren Freund Aris Rachevsky gemeinsam mit Heidis Mutter Erna Klum (80) zeigt. Behutsam hilft Aris seiner Schwiegeroma in spe dabei, die Treppen hinaufzugehen. Dabei hält er unterstützend die Hand der 80-Jährigen.

In der vergangenen Woche verbrachte die Familie auch einige gemeinsame Tage in Deutschland. Unter anderem besuchten sie das Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft in München. Dort feuerte der Klum-Clan die deutsche Nationalmannschaft gegen Schottland mächtig an. Vor allem Heidi, Leni, Aris und Tom Kaulitz (34), der Ehemann der Germany's Next Topmodel-Chefin, brachten ihren Support besonders stark zum Ausdruck. Die vier bemalten ihre Gesichter komplett in den Farben der Deutschland-Flagge. Vor dem Anpfiff feierten Heidi, Tom und die Kinder noch ausgelassen im Münchner Hofbräuhaus. In ihrer Story teilte die 51-Jährige einige Aufnahmen von dem Tag und zeigte dabei auch ihre Kids munter beim Jubeln.

Es ist noch nicht lange der Fall, dass Heidi die Gesichter von all ihren vier Kindern auf Social Media zeigt. Während Leni bereits seit einigen Jahren selbst als Model im Rampenlicht steht, hielt die America's Got Talent-Jurorin ihre anderen Kinder Henry (18), Johan (17) und Lou (14) von der Öffentlichkeit fern. Anfang des Jahres präsentierten sich die drei erstmals auf einem roten Teppich. Gemeinsam mit ihrem Vater Seal (61) besuchten sie eine Filmpremiere.

Instagram / heidiklum Heidi Klums Kinder mit ihrer Oma Erna Klum, 2024

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum bei der Fußball-EM 2024

