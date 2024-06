Kyle Walker kauft seiner Affäre millionenschwere Luxusvilla

Kyle Walker (34) sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen – jedoch weniger aufgrund seines Talents als Fußballer auf dem Rasen. Vielmehr schien dabei sein Liebesleben wiederholt in den Fokus zu geraten. Vor allem seine damalige Liaison mit Lauryn Goodman, mit der er ein Kind zeugte, während er eigentlich mit Annie Kilner verheiratet war, sorgte für Aufsehen. Nun soll der Kicker seiner Ex-Affäre, mit der er inzwischen zwei Kinder hat, sogar finanziell unter die Arme gegriffen haben. Wie Mirror berichtet, soll Kyle Lauryn eine Luxusvilla an der Küste East Sussex' gekauft haben. Kostenpunkt für das Anwesen: stolze 2,9 Millionen Euro.

Demnach soll das Haus mit dem ansehnlichen Preis nicht nur eins, sondern gleich fünf Schlafzimmer besitzen. Und damit noch lange nicht genug: Angeblich verfüge es unter anderem auch über einen großen Garten und eine Terrasse. Wie das Medienportal weiter berichtet, habe der Kicker bereits im vergangenen Herbst das Geld in die Hand genommen, um Lauryn und den gemeinsamen zwei Kindern ein schönes Zuhause zu bieten. Gegenüber The Sun berichtete eine Quelle damals: "Kyle hat so viel für dieses Haus ausgegeben. Es hat ein Vermögen gekostet. Lauryn ist offensichtlich froh, dass Kyle endlich das Richtige getan hat. Sie möchte, dass sich die Kinder glücklich und sicher fühlen."

Dass Kyle so viel in das Leben einer anderen Frau investiert, wird seiner Liebsten Annie sicherlich nicht allzu sehr gefallen. Trotzdem unterstützte sie den Vater ihrer Kinder erst am vergangenen Donnerstag beim Europameisterschaftsspiel Dänemark gegen England. Gemeinsam mit drei ihrer vier Kids feuerte sie ihren Ehemann aus dem Publikum aus an. Nur weniger Meter von ihr entfernt wurde ebenfalls viel gejubelt: Denn wie unter anderem Daily Mail berichtete, beglückte auch Lauryn den Sportstar mit ihrer Anwesenheit im Stadion.

Kyle Walker, Sportler

Lauryn Goodman, Influencerin

