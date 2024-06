Mit diesem Bild gratuliert Prinzessin Kate William zum B-Day

Prinz William (42) feiert heute seinen Geburtstag. Zu diesem freudigen Ereignis gratulieren dem Royal Fans auf der ganzen Welt. Doch dieser Glückwunsch von seiner Frau Prinzessin Kate (42) wird dem Thronfolger wohl am meisten bedeuten. Auf Instagram teilt die Familienmutter ein Foto, das den stolzen Papa mit seinen drei Kindern zeigt. Gemeinsam mit Prinz George (10), Prinz Louis (6) und Prinzessin Charlotte (9) springt der künftige Monarch von einer Düne am Strand. Die vier Windsors halten sich in dem actionreichen Schnappschuss an den Händen und lachen freudig.

Zu dem besonderen Bild schreibt Williams Frau: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Papa! Wir lieben dich alle so sehr!" Dazu unterschreibt sie mit einem simplen "C" für ihren Vornamen Catherine. Seit ihrer Krebsdiagnose hat sich die beliebte Royal-Lady sehr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Dass sie nun extra einen Post für ihren Liebsten macht, berührt ihre Fans zutiefst. "Wunderschönes Foto! Und wie süß ist der Gruß von Kate. Ich wünsche dem zukünftigen König alles Gute!", schwärmt ein User in den Kommentaren.

Neben Kate gratulierte auch der Königspalast seinem Prinzen zum Geburtstag. Auf dem offiziellen Account von König Charles (75) wurde ein süßes Kinderfoto des heute 42-Jährigen geteilt. Darauf spielt der Monarch mit seinem Söhnchen. William sitzt in einem schneeweißen Outfit auf dem Schoß seines Vaters und hat den Mund vor Begeisterung weit aufgerissen. Neben dem Bild schrieb der Palast: "Wir wünschen dem Prince of Wales alles Liebe zum Geburtstag!"

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William, Oktober 2023

Instagram / princeandprincessofwales König Charles und Prinz William im Juni 2020

