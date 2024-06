Nach Stuntverletzung: Priyanka Chopra zeigt sich blutig

Priyanka Chopra (41) steht aktuell für ihren neuen Film "The Bluff" vor der Kamera. In dem Drama verkörpert die Schauspielerin eine ehemalige Piratin und offenbar geht es dabei auch mal ganz schön blutig zu! Auf Instagram teilt die Familienmutter einen Schnappschuss, der sie blutüberströmt am Set zeigt. Für ihre Fans besteht allerdings kein Grund zur Sorge. "Für alle, die es nicht erkennen können. Wir benutzen gefaktes Blut für Filme. Das ist Make-up", stellt Priyanka klar.

Erst vor wenigen Tagen teilte die Frau von Nick Jonas (31) ein Foto von einer Verletzung, die sie sich beim Dreh zugezogen hat – in dem Fall ist sie allerdings echt! Das Foto zeigt einen langen Kratzer, der sich an Priyankas Hals befindet. "Die beruflichen Gefahren bei meinen Jobs", erklärt die 41-Jährige dazu. Den Schnitt hatte sie sich allen Anschein nach bei einem Stunt für den neuen Film zugezogen. Dafür treten neben Priyanka auch die beiden Der Herr der Ringe-Darsteller Ismael Cruz Córdova und Karl Urban vor die Kamera.

Normalerweise teilt Priyanka eher heiteren Content in den sozialen Medien und gibt dabei immer wieder niedliche Einblicke in ihr Familienleben mit Töchterchen Malti. Der kleine Promi-Spross begleitet seine berühmte Mama aber auch hin und wieder zur Arbeit. Anfang Juni postete die Inderin Fotos auf Instagram, die ihre Tochter am Set von "The Bluff" zeigen. Darauf spielt Malti mit einem Mannequin-Kopf oder übt Knoten an einem Seil.

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopras Stuntverletzung beim Dreh von "The Bluff"

Getty Images Priyanka Chopra im Mai 2024

