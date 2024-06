Priyanka Chopra und Tochter Malti genießen Ausflug am Strand

Priyanka Chopra (41) kostet die gemeinsamen Stunden mit Tochter Malti voll und ganz aus. Auf ihrem Instagram-Account teilt die Schauspielerin einen Einblick in ihren Sonntag, den sie zusammen mit ihrer Zweijährigen am Strand verbrachte. "Sonntage wie dieser. Dankbar", kommentiert sie ihren Video-Clip. In diesem ist ihr kleiner Schatz beim Buddeln und Sandburgen bauen und beim Spazieren entlang des türkisfarbenen Meeres zu sehen. In einem blauen Badeanzug und mit einer rosafarbenen Schirmmütze gibt Malti einen zuckersüßen Anblick!

Mit niedlichen Schnappschüssen von ihrer Tochter überrascht die Ehefrau von Nick Jonas (31) ihre Follower immer wieder. So teilte sie erst vor wenigen Tagen ein Foto auf Instagram, auf dem sie und Malti im Partnerlook zu sehen waren. Das Mama-Tochter-Duo trug einen weiß-blauen Pyjama und machte es sich auf der Couch gemütlich. Dieses Bild widmete die "Love Again"-Darstellerin ihrem Gatten. "Sie. Ich vermisse dich, Nick Jonas", lautetet die Bildunterschrift. Der Jonas Brothers-Star scheint die Sehnsucht geteilt zu haben. "Meine ganze Welt", kommentierte Nick den Beitrag.

Töchterchen Malti erblickte im Januar 2022 mithilfe einer Leihmutter das Licht der Welt. Wie sämtliche Bilder und Videos in den sozialen Medien vermuten lassen, gehen Nick und Priyanka in ihren Rollen als Eltern auf. Das Liebespaar soll sich sogar noch weiteren Nachwuchs wünschen. "Sie haben schon immer gewusst, dass sie mehr als ein Kind wollen, denn eine große, enge Familie zu haben, ist für beide das Wichtigste", erklärte ein Insider gegenüber Hollywood Life. Bei der Nachwuchsplanung sei es in ihrem Falle "keine Frage des Ob, sondern nur eine Frage des Wann".

Instagram / priyankachopra Malti, Tochter von Nick Jonas und Priyanka Chopra

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra mit ihrem Mann Nick Jonas und ihrer Tochter Malti

