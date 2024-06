Verkehrsprozess: Gina-Lisa Lohfink wurde schuldig gesprochen

Ende 2022 war Gina-Lisa Lohfink (37) angeklagt worden. Der Vorwurf: Der Realitystar sei ohne Führerschein gefahren und habe zudem unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden. Heute fand diesbezüglich der Gerichtsprozess statt – mit einem eindeutigen Ergebnis. Falsche Verdächtigung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Straßenverkehr: Die ehemalige Germany's Next Topmodel wurde in allen drei Anklagepunkten für schuldig erklärt. "Ja, da muss ich jetzt durch. Wer Scheiße baut, der muss dazu stehen", zeigt sich das Model nach dem Urteil im Interview mit RTL einsichtig.

Laut Berichten des TV-Senders habe Gina-Lisa während der Verhandlung alles zugegeben und Reue gezeigt. Trotz Einsicht kommt sie an der Strafe nicht vorbei. Die Reality-TV-Bekanntheit bekommt acht Monate auf Bewährung. Vor Ablauf von zwölf Monaten darf sie keinen neuen Führerschein machen. Außerdem muss sie eine Geldstrafe in Höhe von 5.000 Euro zahlen, die an eine Suchthilfe gespendet wird. Zusätzlich muss sich die 37-Jährige drei Jahre lang bei einem Bewährungshelfer melden. In dieser Zeit darf sich das Model nichts zuschulden kommen lassen. Denn sonst droht ihr sogar eine Gefängnisstrafe!

Nach dem Prozess versichert Gina-Lisa im Gespräch mit RTL: Zu weiteren Ausschreitungen von ihr wird es nicht mehr kommen! Sie wisse, dass sie "Scheiße" gebaut habe. Laut Angaben ihres Anwalts habe die Forsthaus Rampensau-Bekanntheit damals in einem "Loch gesteckt", aus dem sie nun jedoch raus ist. Das Model hat sich nämlich professionelle Hilfe gesucht. Sie gehe seit einiger Zeit zu einer Psychologin, hat jetzt eine neue Beziehung, in der sie sich sehr wohlfühlt und auch ihr Auto verkauft, um gar nicht erst in Versuchung zu kommen.

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, Realitystar

