Zum 13. Geburtstag: Prinz William bekam Brüste-Motivtorte!

Heute vor genau 29 Jahren feierte Prinz William (42) seinen 13. Geburtstag. Auch bei den Royals gehört es sich, eine Torte für das Geburtstagskind in petto zu haben. Prinzessin Diana (✝36) entschied sich, für ihren Teenie-Sohn eine ganz besondere Geburtstagstorte anfertigen zu lassen. "Ich kam an diesem Morgen zur Arbeit, ging zum Kühlschrank, öffnete die Tür und sah mich mit dem größten Paar Brüste konfrontiert, das ich je in meinem Leben gesehen habe", berichtete der ehemalige Chefkoch der britischen Königsfamilie, Darren McGrady, gegenüber Mirror. Dem jungen William soll der Anblick seiner Motivtorte sichtlich peinlich gewesen sein, verriet Darren: "William wurde einfach knallrot."

Dianas Wahl der Brüste-Motivtorte kam bei Williams kleinem Bruder Prinz Harry (39) wohl besonders gut an – der Rotschopf soll sich prompt den gleichen Geburtstagskuchen gewünscht haben! Dass Diana aus den eher konservativen Strukturen der Royals herausgefallen ist, sollte schon lange kein Geheimnis mehr sein. Die Mutter von William und Harry hatte wohl des Öfteren mal einen flotten Spruch auf Lager. "Die Prinzessin liebte es, Leute auf die netteste und lustigste Art und Weise zu blamieren, sei es, indem sie einen schmutzigen, gewagten Witz erzählte – womit sie meistens mich traf", erinnerte sich Dave weiter.

Ob König Charles (75) sich auch einen Witz zum Geburtstag seines Sohnes erlauben wird? Am 21. Juni 1982 erblickte der Sohn des Monarchen und seiner Ex-Frau Diana um 21:03 Uhr das Licht der Welt. Laut Magazin soll der Thronfolger rund 3200 Gramm gewogen haben und bereits im Alter von nur neun Monaten seine erste Amtsreise angetreten haben. Gemeinsam mit seinen Eltern ging es auf einen sechswöchigen Besuch nach Australien und Neuseeland.

Prinz William und Prinzessin Diana, 1983

Getty Images König Charles, Prinzessin Diana und Prinz William 1983

