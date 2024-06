Bräutigam in spe: Riccardo Simonetti feiert Bachelorparty!

Riccardo Simonetti (31) und sein Verlobter Steven wollen sich in wenigen Wochen das Jawort geben. Doch bevor es so weit ist, stand nun erst einmal ein wichtiger Hochzeitsbrauch für den Moderator an: sein persönlicher Junggesellenabschied! Wie aktuelle Storys auf Instagram zeigen, wurde der Bräutigam in spe von seinen Freunden mit einer glamourösen Bachelorparty überrascht – darunter waren auch prominente Gäste wie Moderatorin Sylvie Meis (46), Model Bonnie Strange (37) und Influencerin Farina Opoku (33).

Wie auf Social Media zu sehen ist, gönnte sich die Partygesellschaft zunächst ein mehrgängiges Dinner – später wurde dann das Tanzbein geschwungen. Auf seinem Profil stellte der 31-Jährige auch die Looks der Gäste zur Schau. Er selbst trug einen weißen Anzug aus Spitze. Bonnie präsentierte sich in einem ebenso weißen Minikleid. Farina sorgte mit ihrem aufreizenden Kleid in Knallrot für einen besonderen Hingucker.

Seit knapp vier Jahren gehen Riccardo und Steven gemeinsam durchs Leben. Anfang 2021 machte der Influencer seine Beziehung zu dem US-Amerikaner mit einem süßen Kussfoto im Netz öffentlich. Im vergangenen November verkündete der Autor voller Freude seine Verlobung. Derzeit laufen die Hochzeitsvorbereitungen der beiden auf Hochtouren.

Anzeige Anzeige

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti bei seinem Junggesellenabschied im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti mit seinem Verlobten im November 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Riccardos Junggesellenabschied? Ich finde die Idee megasüß! Na ja, mich haut das jetzt nicht vom Hocker... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de