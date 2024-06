Fake? Lena Meyer-Landrut sorgt mit Rückentattoo für Wirbel!

Lena Meyer-Landrut (33) sorgt mächtig für Gesprächsstoff – und zwar wegen eines großen Rückentattoos, das von ihren Schultern bis zum Steißbein rangt. Ob es sich bei dem Körperschmuck um eine permanente Tätowierung handelt oder nicht, verrät die Musikerin nicht. Dennoch löst das Kunstwerk gemischte Gefühle bei ihren Fans aus. Auf Instagram diskutieren sie, ob es echt sei. "Man sieht sofort, dass es Fake ist!", meint ein Nutzer und ein weiterer ist sich sicher: "Niemals ist das gestochen!"

Ihren Beitrag kommentiert die 33-Jährige lediglich mit den Worten "'Good again' – immer noch." Bei "Good Again" handelt es sich um einen Song der Beauty. Ob die Tattoo-Aktion also nur Promo ist? Auch in den letzten beiden Slides ihres Posts spielt die Songwriterin auf das Lied an und zeigt unter anderem den Songtitel, der mit Lippenstift auf einem Spiegel geschrieben steht. Außerdem teilt die Sängerin ein weiteres Bild einer Tätowierung in ihrem Nacken. Ob Fake oder nicht – bei den Fans kommt zumindest das Tattoo gut an: "Wow, sieht toll aus!", schwärmt ein User und ein weiterer Bewunderer merkt beispielsweise an: "Sehr cooles Motiv, passt zu dir!"

Ab Juni dieses Jahres geht Lena auf Deutschlandtour. Trotz großer Vorfreude stand die "Satellite"-Interpretin aber vor einem kleinen Problemchen: Offenbar wurde die ESC-Gewinnerin ihre Tickets nicht los. Aus diesem Grund startete sie sogar einen Aufruf in den sozialen Medien. "Wenn ihr kommen würdet, würde ich mich mega, megadolle freuen!", meldete sich die gebürtige Deutsche in ihrer Story und zeigte Verständnis dafür, dass sie wisse, dass ihre Tickets viel Geld kosten.

Anzeige Anzeige

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Lenas Tattoo echt ist? Ja! Ich gehe stark davon aus. Nee, das sieht mir nach einem Fake aus! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de