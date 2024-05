Aufruf im Netz: Lena Meyer-Landrut wird Tickets nicht los

Lena Meyer-Landrut (33) ist derzeit in großer Vorfreude! Mit ihrem Programm "Lena Live 2024" geht die Sängerin im Juni dieses Jahres endlich wieder auf große Deutschland-Tournee. Da gibt es jedoch nur ein Problem: Offenbar verkaufen sich die Konzertkarten nicht so gut wie gedacht. Da es für einige Termine noch unverkaufte Karten gibt, richtet sich die ESC-Siegerin nun in ihrer Instagram-Story an die Fans: "Wenn ihr kommen würdet, würde ich mich mega, megadolle freuen!" Sie wisse, dass die Tickets sehr teuer sind – ein Ticket ist je nach Stadt ab 49,95 Euro erhältlich. Doch ihren Followern garantiert Lena, dass sie ihren Preis wert sind. "Ich habe mir auch richtig viel ausgedacht, was ich alles bezahle", macht die Musikerin deutlich.

Trotz des hohen Ticketpreises verdiene Lena selbst nicht wirklich etwas an der aufwendigen Tour. "Ich mache das für mich, für euch und ich will, dass das eine geile Show wird und ich will, dass so viele Leute wie möglich einfach einen guten Abend haben", berichtet die "Loyal To Myself"-Interpretin im Netz. Obwohl die Musikerin positive Worte findet, zeigt sie sich frustriert von der generellen Situation. "Es sind harte Zeiten für Künstler:innen", klagt die The Voice Kids-Jurorin.

Als Lena mit ihrem Song "Satellite" den Eurovision Song Contest im Jahr 2010 gewann, wurde sie quasi über Nacht berühmt. Dieser rasante Erfolg brachte für die gebürtige Hannoveranerin auch Schattenseiten mit sich. "Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, werden die ganze Zeit bewertet, beurteilt und verurteilt. Das ist auf jeden Fall ein guter Dünger für so ein Selbstwertproblem", gestand die 33-Jährige vor wenigen Wochen ehrlich in der ARD-Talkshow "3 nach 9".

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut im Mai 2024

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut, ehemalige ESC-Gewinnerin

