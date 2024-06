Queen verkauft Musikrechte für fast eine Milliarde Euro!

Die Band Queen feierte ihren ganz großen Durchbruch 1975 mit dem legendären Lied "Bohemian Rhapsody". Es folgten zahlreiche Nummer-eins-Hits, wie unter anderem "Another One Bites The Dust". Das Vermächtnis der Musiker lebt bis heute weiter, denn ihre Songs werden nach wie vor häufig gespielt, egal ob im Radio, in Filmen oder bei großen Events. Der Musikkatalog von Queen wird bald allerdings den Besitzer wechseln, denn Sony erwirbt jetzt die Rechte an der Musik der Band. Die historische Transaktion umfasst einen Wert von umgerechnet fast eine Milliarde Euro, wie Variety berichtet.

Vorausgegangen war ein langer Verhandlungsprozess, der nun mit dem rekordverdächtigen Deal im Wert von 1,18 Milliarden Euro abgeschlossen wurde. Sony ist Berichten zufolge im Februar dieses Jahres in die kostspieligen Verhandlungen eingestiegen und konnte vor kurzem die finale Einigung erzielen. Ein geheimnisvoller Bieter versuchte angeblich auch sein Glück. Er stieg jedoch bei einem Gebot von umgerechnet 838,7 Millionen Euro aus. Das Übereinkommen umfasst die Musikrechte von Queen in den Vereinigten Staaten, Kanada sowie eine Vertriebsvereinbarung. Es beinhaltet im Grunde alle Komponenten, außer den Einnahmen aus Live-Auftritten der Künstler. Die Gründungsmitglieder Brian May (76) und Roger Taylor (74) werden diese behalten, weil sie weiterhin unter dem berühmten Bandnamen mit dem Sänger Adam Lambert (42) Konzerte spielen.

Queen verfasste einige der bekanntesten Rockklassiker der Geschichte, darunter "Radio Ga Ga" und "We Will Rock You". Sie traten in großen Stadien auf der ganzen Welt auf, bis Freddie Mercury (✝45) sich mit dem AIDS-Virus infizierte und im Jahr 1991 an den verhängnisvollen Folgen der Krankheit starb. Nach dem Tod des ikonischen Frontmanns machte die Band weiter mit ihrer Musik und zollte Freddie regelmäßig noch Tribut. So erinnerte der Gitarrist Brian zum 50. Jubiläum ihres Debütalbums mit liebevollen Worten an seinen verstorbenen Freund.

