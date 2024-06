Rosenkrieg? Walentina Doronina will über Ex Can auspacken

Kurz nachdem Walentina Doronina (24) die Trennung von ihrem Verlobten Can Kaplan bekannt gegeben hatte, meldet sie sich nun erneut bei ihren Followern im Netz. In ihrer Instagram-Story betont die Reality-TV-Bekanntheit nochmals, wie glücklich sie mit der Entscheidung sei: "Weil man in der Öffentlichkeit nicht alles sieht oder hört. Keiner weiß, was privat abgeht." Denn laut der Blondine sei die Beziehung im Privaten anders gewesen, als bisher im TV dargestellt: "Ich weiß nicht, wer sich noch an den Satz erinnern kann aus dem Sommerhaus: 'Dann packe ich über dich aus'. Das war gar nicht so gemeint, wie es rübergekommen ist. Ich war immer die Doofe in der Beziehung. Ich weiß einfach, wie es zu Hause ist. Und ich bin es leid, dass er in der Öffentlichkeit immer der Unschuldige ist."

Bei diesen Andeutungen bleibt es allerdings zunächst. Doch die Fans werden wohl bald mehr über das Liebes-Aus erfahren, wie sie im Netz andeutet: "Ich werde mich die Tage dazu noch äußern." Eines sei ihr zumindest jetzt schon klar: Ein Liebescomeback schließe das Reality-Sternchen komplett aus. "Ich bin happy, dass ich jetzt endgültig diesen Schritt gemacht habe und es gibt auch kein Zurück mehr", erklärt die 24-Jährige mit Nachdruck.

Zwischen dem einstigen Paar hatte es vor ein paar Monaten schon einmal gewaltig gekriselt. Nachdem Walentina dem Unternehmer auf einer Social-Media-Plattform entfolgt war, brodelte die Gerüchteküche – hatten sie sich etwa getrennt? Kurz darauf gab die Blondine im Netz jedoch Entwarnung: "Wir hatten Meinungsverschiedenheiten bezüglich unserer Zukunft. Es ist noch nicht alles geklärt, aber wir halten zusammen." Daraufhin bestätigte auch Can im Interview mit Promiflash, dass die beiden an ihrer Beziehung arbeiten würden.

Instagram / walentinadoroninaofficial Social-Media-Bekanntheit Walentina Doronina im April 2024

Instagram / walentinadoroninaofficial Can Kaplan und Walentina Doronina im August 2023

