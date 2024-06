Streitgespräch: Hier fiel Prinz Harry fast vom Glauben ab!

Gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Meghan (42) legte Prinz Harry (39) 2020 seine royalen Pflichten nieder. Zuvor musste er seinem Vater König Charles (75) und seinem Bruder Prinz William (42) diese Entscheidung verklickern. Blöd nur, dass dieses Gespräch wohl gewaltig nach hinten losging. "Es war eine Sache, darüber zu streiten, wer die Schuld trägt oder wie die Dinge hätten anders laufen können, aber dass er behauptete, er wisse nicht, warum ich aus dem Land meiner Geburt geflohen bin, dem Land, für das ich gekämpft habe und bereit war zu sterben, meinem Mutterland", erinnerte sich der zweifache Vater in seinen Memoiren "Reserve" – er habe schlichtweg nicht glauben können, dass sein Vater und sein Bruder seinen Rücktritt nicht nachvollziehen konnten.

Laut Harry hätten Charles und William es überhaupt nicht verstehen wollen, warum er und seine Frau sich zu diesem Schritt letztlich entschieden haben. Stattdessen hätten sie ihm angeblich nur Vorwürfe gemacht. "Diese belastende Formulierung. Sie behaupten, nicht zu wissen, warum meine Frau und ich den drastischen Schritt unternommen haben, unser Kind zu nehmen und einfach wie der Teufel zu fliehen und alles zurückzulassen", erklärt der 39-Jährige weiter in seinem Buch. Er habe sich nach dem Gespräch unverstanden und allein gefühlt.

Inzwischen sollen Harry und sein älterer Bruder nicht einmal mehr miteinander reden. Die beiden sollen so schlimm zerstritten sein, dass sie sich schlichtweg nicht mehr in der Nähe des anderen aufhalten können. "Er [Harry] kann den Gedanken nicht ertragen, im selben Gebäude wie sein Bruder zu sein, geschweige denn im selben Raum", berichtete ein Insider gegenüber The Mirror zur Hochzeit von Hugh Grosvenor (33), zu der Harry wohl eingeladen wurde, aber nicht erschien – angeblich, um so seinem Bruder aus dem Weg zu gehen.

Getty Images König Charles und Prinz Harry im September 2022

Getty Images Prinz Harry und Prinz William im Mai 2018

