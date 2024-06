In Video: Hugh Jackman enthüllt sein bislang geheimes Hobby

Hugh Jackman (55) hat seine überraschende Leidenschaft enthüllt: Puzzles. Der australische Schauspieler teilt auf Instagram seine Begeisterung für die entspannende Freizeitbeschäftigung. In einer Reihe von Clips sieht man den Oscar-nominierten Star dabei, wie er versucht, ein Puzzle zusammenzusetzen – eine deutlich ruhigere Tätigkeit im Vergleich zu seinen actiongeladenen Filmrollen. Besonders unterhaltsam ist dabei ein Video, in dem er auf dem Boden herumkriecht und unter Möbeln nach einem fehlenden Teil sucht. Als er schließlich ein Puzzlestück unter einem Tisch entdeckt, stimmt er freudestrahlend ein "Halleluja!" an, nur um enttäuscht festzustellen, dass es sich nicht um das ersehnte letzte Teil handelt.

Trotz vorheriger Rückschläge gibt der "Les Misérables"-Star die Suche nach dem fehlenden Teil nicht auf. "Ich werde morgen selbst ein Teil herstellen", erklärt er daraufhin offenbar etwas selbstironisch, nachdem eine weitere Suchaktion erfolglos geblieben war. Zu seinem eigenen Glück wird der er dann sogar doch noch für sein Durchhaltevermögen belohnt. Am Ende schafft er es, das Puzzle zu vervollständigen, wie ein Foto zeigt, dass Hugh nur wenig später auf seinem Profil teilt. Darauf posiert er triumphierend und sichtlich erleichtert mit dem fertigen Meisterwerk für die Kamera.

Hugh wurde vor allem durch seine actiongeladene Rolle als Wolverine in der X-Men-Filmreihe und den Thriller "Passwort: Swordfish" zum gefeierten Hollywoodstar. Seither spielte der 55-Jährige bereits in zahlreichen Blockbustern mit und konnte somit auch schon einige Erfolge verzeichnen. Jedoch kann er längst nicht nur schauspielerisch überzeugen – auch stimmlich konnte er sich beweisen. Neben seinem Auftritt im Drama "Les Misérables" begeisterte er seine Fans weltweit auch als Zirkusdirektor P.T. Barnum im Musicalfilm "The Greatest Showman".

Doch nicht nur sein Faible für Puzzles sorgt bei Fans für Aufsehen: Vor drei Wochen sprach Hugh über die Herausforderungen, die er bei seiner Rückkehr in die Wolverine-Rolle zu meistern hatte. Nach über zwei Jahrzehnten in der Rolle des Marvel-Helden, zuletzt für "Deadpool & Wolverine", schilderte er im Gespräch mit People, wie anstrengend es für seinen Körper war, erneut Muskeln aufzubauen. "Das Schwierigste war das Essen. Ich bin von Natur aus dünn", gab der Schauspieler zu und unterstrich damit die immense Disziplin, die für die körperliche Transformation erforderlich war. Hughs Mühen blieben nicht unbemerkt: Sein Co-Star Ryan Reynolds (47) war von seiner beeindruckenden Leistung am Set regelrecht begeistert. "Es war das erste Mal, dass ich gesehen habe, wie unschätzbar wertvoll ein Hintergrund in Gesang und Tanz ist, wenn man einen Actionfilm macht", lobte Ryan die Vielseitigkeit seines Kollegen.

Anzeige Anzeige

ActionPress Hugh Jackman als Wolverine in "X-Men: Zukunft ist Vergangenheit"

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Jackman, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Jackman, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Überrascht euch Hughs Hobby? Nee, absolut nicht. Ja, schon ein bisschen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de