Johnny Depp wäre bei "Fluch der Karibik" wieder willkommen

Kehrt Johnny Depp (61) etwa wieder in seine ikonische Rolle zurück? Ganze 14 Jahre lang verkörperte der Schauspieler in Fluch der Karibik den wohl berühmtesten Freibeuter der Welt, Captain Jack Sparrow. Nach Vorwürfen der häuslichen Gewalt durch seine Ex Amber Heard (38) beendete Disney allerdings die Zusammenarbeit. Mittlerweile ist Johnnys Weste wieder weiß und der Produzent des Franchises würde ihn gerne zurück am Set sehen. "Johnny wird geliebt. Ich würde bei Johnny keine Sekunde zögern", äußert sich Terry Rossio im Interview mit Daily Mail.

Bereits seit Jahren gibt es immer wieder Gerüchte um einen weiteren Film im Universum von "Fluch der Karibik" – allerdings ohne Johnny. Stattdessen wurde gemunkelt, dass Margot Robbie (33) für das Franchise vor die Kamera treten soll. Laut Terry erweist sich ein neuer Film aber offenbar als schwierig. "Johnny ist nicht das Problem. Der Knackpunkt ist: Ist die Geschichte es wert, erzählt zu werden? Ist das Skript gut? Kann es gut umgesetzt werden? Kann das Finanzielle geklärt werden? Das sind die Probleme – die haben nichts mit Johnny zu tun", erklärt der Drehbuchautor weiter.

Mittlerweile wagt sich Johnny wieder vor die Kamera. Gemeinsam mit Jason Momoa (44), Adam Driver (40) und Jeff Bridges (74) arbeitet der "Dark Shadows"-Darsteller im kommenden Jahr an "The Carnival At The End Of Days". Für den Streifen schlüpft der 61-Jährige sogar in die Hauptrolle und verkörpert dabei Satan! Regisseur Terry Gilliam sieht den Film gegenüber Daily Mail als "eine Komödie, in der Gott beschließt, die Menschheit zu zerstören. Und der einzige, der versucht, uns zu retten, ist Satan."

Anzeige Anzeige

ActionPress/United Archives GmbH Johnny Depp in "Fluch der Karibik 2"

Anzeige Anzeige

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Würdet ihr euch über eine Rückkehr von Johnny als Jack Sparrow freuen? Ja, das wäre großartig! Nein, er sollte nicht zu den zurückkehren, die ihn fallen gelassen haben... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de