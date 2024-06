Kendall Jenner und Bad Bunny sind im Partnerlook unterwegs!

Kendall Jenner (28) und Bad Bunny (30) besuchen aktuell anlässlich der Paris Fashion Week die Stadt der Liebe. Nun wurden die zwei gemeinsam auf dem Weg zu einem Restaurant erwischt. Das ist auf Fotos zu sehen, die TMZ vorliegen. Besonders ihre Outfits stechen währenddessen heraus: Das Model und der Musiker tragen jeweils graue Looks, die farblich hervorragend zusammenpassen. Während der Rapper eine graue Hose sowie Blazer trägt, ist Kendall in ein enges Shirt und ebenfalls in eine graue weite Hose gehüllt.

Nach dem gemeinsamen Abendessen sollen der The Kardashians-Star und ihr Liebster im angesagten Colonia Parfum Club in Paris gefeiert haben. Bereits vor wenigen Wochen wurden Kim Kardashians (43) Schwester und Bad Bunny bei einem Dinner erwischt. Das war in einem Clip eines Fans zu sehen, den er auf X veröffentlicht hatte. Dieser zeigte Kendall mit dem 30-Jährigen in einem japanischen Restaurant in Puerto Rico.

Die 28-Jährige und der Beau sollen sich bereits seit vergangenem Jahr daten. Nach wenigen Monaten folgte jedoch die Trennung – aber nicht für lange! Die zwei feierten ein Liebes-Comeback. "Es läuft gut und sie legen Wert darauf, Zeit miteinander zu verbringen", äußerte sich ein Insider gegenüber People und meinte außerdem: "Es gab nie ein Drama bei ihrer Trennung und sie habe sich gegenseitig vermisst."

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner, Realitystar

Backgrid / MEGA Bad Bunny und Kendall Jenner im Mai 2024

