Verliebt? Kendall Jenner und Bad Bunny beim Dinner gesichtet

Im Dezember vergangenen Jahres trennten sich Kendall Jenner (28) und Bad Bunny (30) nach einem Jahr Beziehung. Doch in letzter Zeit kursieren mehrfach Gerüchte, dass das Model und der Musiker wieder ein Paar sein sollen. Nun postet ein Fan sogar einen kurzen Clip auf X, bei dem man beide bei einem romantischen Dinner in einem japanischen Restaurant in Bad Bunnys Heimatstadt Puerto Rico sehen kann. Auf dem Video schaut Kendall dem 30-Jährigen verliebt in die Augen und schenkt ihm ihre ganze Aufmerksamkeit.

Es ist nicht das erste Mal, dass Kendall und Bad Bunny seit ihrer Trennung zusammen erwischt wurden. Die 28-Jährige und der Grammy-Gewinner seien nach dem Ende ihrer Beziehung zwar miteinander befreundet geblieben, jedoch wurden sie inzwischen oft beim Turteln ertappt. Beide schweigen ihren Beziehungsstatus derzeit noch aus – es deutet aber vieles darauf hin, dass die Schwester von Kim Kardashian (43) und der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Benito Antonio Martínez Ocasio heißt, wieder ein Paar sein könnten.

Erst vor zwei Wochen verriet ein Insider gegenüber People, dass der "Where She Goes"-Interpret und Kendall wohl wieder in einer Beziehung seien: "Es läuft gut und sie legen Wert darauf, Zeit miteinander zu verbringen." Außerdem fügte die Quelle hinzu: "Es gab nie ein Drama bei ihrer Trennung und sie haben sich gegenseitig vermisst." Ob die Gerüchte rund um Bad Bunny und die Reality-TV-Darstellerin stimmen, wird sich zeigen.

Getty Images Kendall Jenner, Model

Backgrid / MEGA Bad Bunny und Kendall Jenner im Mai 2024

