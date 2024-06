"Sehr glücklich": Antonia Elena enthüllt Namen von "Mr. X"

Antonia Elena ist nach der Liebespleite mit Christian Wolf wieder verliebt. Bisher zeigte die Influencerin ihren neuen Freund noch nicht wirklich im Netz und nannte ihn geheimnisvoll "Mr. X". In ihrem Podcast "KRÜMELTALK – Chaos trifft Herz" mit ihrer Schwester rutscht ihr nun aber der Name raus: "Andy hat zu mir heute Morgen auch schon gesagt... Oh, jetzt habe ich den Namen gesagt." Als sie eine kleine Anekdote erzählen will, passiert der Fauxpas. Rausgeschnitten wurde dieser Teil nicht – ganz im Gegenteil: Antonia fing dann sogar an, von ihrem neuen Partner zu schwärmen: "Ich bin in einer Beziehung. Ich bin sehr, sehr, sehr, sehr glücklich und er heißt Andy und mehr muss man ja gerade gar nicht sagen."

Die Geheimnistuerei sei nun vorbei. "Dieses Mr. X die ganze Zeit, das ist alles schön und gut. Aber wir sind nun mal jetzt zusammen", verrät die frischgebackene Mama und führt aus: "Je mehr du versuchst, es zu verheimlichen, desto mehr wollen die Leute es herausfinden. Wer nun aber auf Social Media nach ihm sucht, dürfte nicht so schnell fündig werden. "Er ist auf Insta nicht so aktiv, mit einem eigenen Profil", bestätigt Antonia. Er habe kein Problem damit, dass sie ihn hin und wieder nebenbei auf ihrem Profil zeige, doch gemeinsame Netzprojekte stehen derzeit noch nicht auf dem Plan: "Vielleicht irgendwann, wenn sich das ergibt. Gerade finde ich es schön, dass wir für uns sein können."

Im Gegensatz zu ihrem Ex Christian möchte Antonia ihre Liebe also noch privat genießen. Der Vater ihres im März geborenen Sohnes hatte noch während der Schwangerschaft der Unternehmerin öffentlich gemacht, dass er bereits jemand Neues datet: und zwar Romina Palm (25). Seither überfluten die beiden Instagram mit ihren Liebesbekundungen.

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Influencerin

Instagram / antoniaelena.official Christian Wolf und Antonia Elena

