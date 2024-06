Sofia Richie Grainge happy: Baby Eloise ist ein Monat alt

Sofia Richie Grainge (25), das 25-jährige Model und jüngste Tochter von Lionel Richie (75), hat kürzlich ein herzerwärmendes Foto ihrer Tochter Eloise Samantha Grainge geteilt. Die Kleine ist am 20. Mai zur Welt gekommen und jetzt feiert sie schon den ersten gemeinsamen Monat mit ihrem Baby. Deshalb teilt sie nun ein Foto in ihrer Instagram-Story: Man sieht Eloise zwar nicht ganz – aber sie hält fest die Hand ihrer Mutter und trägt einen niedlichen Strampler mit Hasenmotiven. Sofia hat das Bild mit ein paar passenden Emojis versehen: einem Hasen und vielen Herz-Variationen. Die Kleine scheint Sofias Ein und Alles zu sein!

Nach der Geburt der kleinen Eloise feierten Sofia und ihr Ehemann Elliot Grainge eine große Party im Freien, bei der Gäste handgeschriebene Briefe für Eloise hinterlassen konnten, die sie zu ihrem 18. Geburtstag erhalten wird. Die frischgebackenen Eltern hatten im April 2021 ihre Liebe öffentlich gemacht und gaben sich im April 2023 das Jawort. Für die Feier wurde eine liebevoll gestaltete Menükarte mit thematischen Getränken wie "Mamas Saft" und anderen kreativen Cocktails präsentiert. Sofia scheint ihre Follower stets auf dem Laufenden halten zu wollen und teilt nur allzu gerne Einblicke in ihren Alltag mit ihrer Kleinen. Auch die Geburt bestätigte sie mit einem Instagram-Beitrag, der nur die Füße von Eloise und die Hände des Ehepaars zeigte.

Sofia, die seit ihrem Teenageralter im Rampenlicht steht, hat sich mit ihrer kleinen Familie einen neuen Lebensmittelpunkt geschaffen. Ihre Hochzeit im vergangenen Jahr sorgte bereits für großes Aufsehen in der Welt der Prominenten. Total romantisch versprachen sie sich in Südfrankreich die ewige Liebe. Auch dieses große Ereignis teilte die Beauty mit ihren treuen Fans. Schnappschüsse der Zeremonie und der großen Partynacht danach gingen im Netz durch die Decke. Nun scheint das junge Paar ganz in ihrer neuen Rolle als Eltern aufzugehen. In einem Interview mit Vogue erzählte Sofia, wie sehr sie diesen neuen Lebensabschnitt genieße und wie begeistert sie und Elliot auf die kleinen und großen Abenteuer mit Eloise blicken.

Nicht nur Sofia und Elliot selbst, sondern auch ihre prominenten Kollegen sind ganz entzückt von Eloise. Vor zwei Wochen äußerte sich Paris Hilton (43) bei E! News überglücklich über den Familienzuwachs ihrer langjährigen Freundin. "Es ist etwas ganz Besonderes", schwärmte die DJane damals. "Mutter zu sein ist meine Lieblingsbeschäftigung und ich kenne Sofia seit ihrer Geburt." Paris hatte sogar schon ein Foto der kleinen Eloise gesehen. "Ihr Baby sieht genauso aus wie sie. Sie sind wie Zwillinge", betonte die 43-Jährige überglücklich.

Paris, die seit ihrer Kindheit mit Sofias Schwester Nicole Richie (42) befreundet ist, war sich sicher, dass ihre zwei Kinder, Phoenix (1) und London, auch eine enge Verbindung zu Eloise aufbauen würden. "Alle unsere Babys werden zusammen aufwachsen und Freunde sein. Ich kann es kaum erwarten, all diese gemeinsamen Erinnerungen zu sammeln", fügte Paris hinzu. Die langjährige Freundschaft zwischen den Familien Richie und Hilton scheint nun eine neue Generation zu verbinden, die schon jetzt in den Startlöchern steht, um ihre eigenen gemeinsamen Abenteuer zu erleben.

Anzeige Anzeige

Instagram / sofiarichiegrainge Sofia Grainge Richie und ihr Baby im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / sofiarichiegrainge Sofia Richie im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Elliot Grainge und Sofia Richie, 2023

Getty Images Paris Hilton und Sofia Richie im Januar 2017

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr das süße Foto von Sofias Tochter Eloise? Total herzerwärmend. Ich wünschte, sie würde ihr Babyglück privater genießen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de