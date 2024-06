So süß freut sich Paris Hilton für Neu-Mama Sofia Richie!

Vor knapp vier Wochen wurde Sofia Richie (25) zum ersten Mal Mama. Gemeinsam mit ihrem Mann Elliot Grainge durfte das Model ihre kleine Tochter Eloise auf der Welt willkommen heißen. Paris Hilton (43), die eine enge Freundin der Familie ist, ist völlig aus dem Häuschen und freut sich mit Sofia über ihren neuen Lebensabschnitt. "Es ist etwas ganz Besonderes", schwärmt die "House of Wax"-Darstellerin gegenüber E! News und fährt fort: "Mutter zu sein ist meine Lieblingsbeschäftigung und ich kenne Sofia seit ihrer Geburt."

Paris habe sogar schon ein Foto der kleinen Eloise gesehen, wie sie im Interview verrät. "Ihr Baby sieht genauso aus wie sie. Es ist wie ein Zwilling", berichtet das einstige It-Girl. Die 43-Jährige ist selbst stolze Mutter von zwei Kindern. Sowohl Sohnemann Phoenix (1) als auch Töchterchen London kamen im vergangenen Jahr per Leihmutterschaft zur Welt und machten das Familienglück von Paris und ihrem Ehemann Carter Reum perfekt. Die "Do Ya Think I’m Sexy"-Interpretin kann es kaum erwarten, dieses besondere Kapitel ihres Lebens Seite an Seite mit einer guten Freundin zu bestreiten: "Alle unsere Babys werden zusammen aufwachsen und Freunde sein. Ich kann es kaum erwarten, all diese gemeinsamen Erinnerungen zu sammeln."

Paris kennt die Tochter von Lionel Richie (74) schon, seit diese selbst noch ein Baby war. Das kommt daher, dass die Hotelerbin schon seit Kindertagen mit Sofias Schwester Nicole Richie (42) befreundet ist. In den frühen 2000er-Jahren standen Paris und Nicole gemeinsam für ihre Reality-TV-Show "The Simple Life" vor der Kamera und heimsten zahlreiche Erfolge ein. Schon bald soll das Format des Dreamteams ein Revival feiern, wie die beiden bereits vor einigen Wochen mit ihren Fans teilten.

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrer Tochter London und ihrem Sohn Phoenix

Getty Images Paris Hilton und Nicole Richie im Januar 2017

