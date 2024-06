"Wie Schlag": So sehr litt Prinz Harry unter Mama Dianas Tod

Prinz Harry (39) war gerade einmal zwölf Jahre alt, als seine Mutter Prinzessin Diana (✝36) bei einem tragischen Autounfall ums Leben kam. In seinem Buch "Reserve" erinnert sich der Bruder von Prinz William (42) an diesen schweren Verlust zurück. Damals reisten König Charles (75) und Dianas Schwestern nach Paris. "Sie wollten mehr über den Autounfall erfahren, behauptete jemand. Und sie mussten die Rückführung von Mutters Leiche organisieren", sinniert der Royal und fügt hinzu: "Leiche. Die Leute benutzen ständig dieses Wort. Es war wie ein Schlag in die Magengrube und eine verdammte Lüge – Mami konnte nicht tot sein."

Seine Tante Lady Sarah McCorquodale (69) machte Harry nach ihrer Rückkehr aus Frankreich ein besonderes Geschenk: Sie überreichte ihrem Neffen eine kleine blaue Schachtel. In dieser befand sich eine Erinnerung an seine verstorbene Mutter. "Tante Sarah erklärte, dass sie in Paris zwei Locken von Mamas Kopf abgeschnitten hatten", enthüllt Harry.

Die Memoiren des 39-Jährigen sorgten bei seiner britischen Familie eher weniger für Begeisterung. Bereits seine Dokuserie auf Netflix mit Herzogin Meghan (42) kam bei ihnen alles andere als gut an. "Der größte Verlust war das Vertrauen. Es ist nicht überraschend, dass König Charles und Prinz William Harry und Meghan nicht mehr vertrauen!", merkte Adelsexperte Richard Fitzwilliams in einem Mirror-Interview an.

Getty Images Prinzessin Diana und ihr Sohn Prinz Harry, im Jahr 1995

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Nottingham, Dezember 2017

