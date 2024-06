"Bridgerton"-Kuss: Nicola Coughlan wollte schön aussehen!

Die Fans von Bridgerton dürfen sich auch in dieser Staffel der Erfolgsserie über romantische Momente der Hauptcharaktere freuen. Zwischen Colin Bridgerton und Penelope Featherington, gespielt von Nicola Coughlan (37) und Luke Newton (31), sprühen die Funken. Nicola wollte beim Dreh sicherstellen, dass ihre Kussszene mit Schauspielpartner Luke nicht wie in der Realityshow Love Island aussieht. "Ich vergleiche es immer mit den Küssen auf "Love Island", die eklig aussehen können", scherzt Nicola bei der Radiosendung Heart und fügt hinzu: "Ich bin mir sicher, dass es sich toll anfühlt, aber es sieht vor der Kamera nicht gut aus. Deswegen mussten wir herausfinden, wie wir es hinbekommen, dass es bei uns schön aussieht."

Die irische Schauspielerin gesteht, dass sie fast noch nervöser vor dem Dreh des Filmkusses war als vor der intimen Szene. "Es war erschreckend. Also haben wir es geübt, bevor wir es gefilmt haben, was toll war, weil es so den Druck nahm." Sie beschreibt, wie sogar ein Intimitätskoordinator mit ihr im Wohnwagen trainierte: "Ich fühlte mich wie ein Teenager in der Schule, wo es heißt: 'Wir üben jetzt, wie man sich vor der Kamera küsst'." Das Ergebnis kann sich nach den Lobeshymnen der Fans im Netz durchaus sehen lassen. Luke schlägt witzelnd vor, dass die zwei mittlerweile den Inselbewohnern von "Love Island" Unterricht geben könnten, bevor sie teilnehmen. "Wir werden in die Villa gehen und sagen: 'Leute, jetzt geht es los'", scherzt seine Kollegin.

Die "Bridgerton"-Charaktere von den zwei Schauspielern stehen im Mittelpunkt von Staffel drei, die derzeit auf Netflix ausgestrahlt wird. Auch in diesem Jahr sehen die Fans eine Reihe von heißen Liebesszenen. Colin und Penelope küssen sich erstmals in der zweiten Folge der Staffel, als sie ihn bittet, ihr erster Kuss zu sein. Dieser Kuss ist aber nur der Beginn der körperlichen Beziehung des Paares. Wie sie gegenüber Town & Country verrieten, war der Dreh der darauffolgenden Sexszenen sehr nervenaufreibend für sie und die Vorbereitungen dafür sehr intensiv.

Getty Images Luke Newton und Nicola Coughlan bei der Premiere von "Bridgerton" 2024

Getty Images Luke Newton und Nicola Coughlan in London, Juni 2024

