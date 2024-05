Heiße Szenen: So bereiteten sich Luke Newton und Nicola vor

Die Fans der Show Bridgerton könnten zurzeit wohl nicht glücklicher sein! Denn seit einigen Tagen laufen wieder neue Folgen der beliebten Serie auf Netflix. In den aktuellen Episoden geht es zwischen den Hauptdarstellern Luke Newton und Nicola Coughlan (37) heiß her! Denn ihre Seriencharaktere Colin und Penelope kommen sich in der neuen Staffel ziemlich nahe. Um sich auf diese intimen Szenen vorzubereiten, wandte das Schauspieler-Duo eine besondere Strategie an. Gegenüber Town & Country erklären die Kollegen nun, dass sie im Voraus ihre Lieblingssexszenen aus Film und Fernsehen verglichen. "Es war uns sehr wichtig, eine einheitliche Vorstellung zu haben. Ich habe zum Beispiel eine Szene aus dem Film 'Abbitte' zum Vorbild genommen", berichtet Nicola.

Luke und Nicolas Ziel war es, die Sexszene so authentisch wie möglich zu gestalten. "Es gab nie den Gedanken: 'Oh, das soll richtig sexy aussehen' oder 'das soll eine richtig romantische Szene werden.' Wir wollten nur den Seriencharakteren treu bleiben", erläutert der 31-Jährige im Gespräch mit dem Magazin. Die zuvor angestauten unausgesprochenen Emotionen zwischen ihren Figuren sollten sich in der Szene widerspiegeln. Es sollte nicht perfekt werden! Im Gegenteil: "Wir wollten, dass Colin und Penelope etwas unbeholfen und schräg wirken", betont der Brite.

Für Nicola hatten die intimen Szenen auch noch eine ganz andere Bedeutung. Denn in der aktuellen Staffel zeigt sich die 37-Jährige erstmals ganz ohne Kleidung. Die Schauspielerin sieht das als eine Art Rebellion gegen all die negativen Kommentare zu ihrem Gewicht. "Es fühlte sich einfach wie das größte 'f*ckt euch' zu all den Gesprächen über meinen Körper an. Es war unglaublich ermutigend", machte die 37-Jährige vor wenigen Tagen im Interview mit Stylist deutlich.

Anzeige Anzeige

Netflix / Liam Daniel Szene aus der dritten "Bridgerton"-Staffel von Colin Bridgerton (Luke Newton) und Penelope Featherin

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicola Coughlan, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Luke und Nicolas Vorbereitungsmethode? Sehr gut! So kenne beide direkt die Vorstellung des anderen. Ich finde es irgendwie komisch, dass sie sich gegenseitig ihre Lieblingssexszenen gezeigt haben... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de