Darum verpasste Prinzessin Kate das Konzert von Taylor Swift

Prinz William (42) hatte an seinem 42. Geburtstag besondere Pläne: Gemeinsam mit seinen Kindern Prinz George (10) und Prinzessin Charlotte (9) tanzte der zukünftige König ausgelassen bei Taylor Swifts (34) "The Eras"-Tour im Wembley-Stadion. Nicht dabei war Prinzessin Kate (42). Ein Insider erklärt nun gegenüber ET, dass die krebskranke Familienmutter noch nicht bereit dafür gewesen sei. "Es wird nicht erwartet, dass Prinzessin Kate an zukünftigen Konzerten von Taylor teilnimmt. Ihr Auftritt beim Trooping the Colour bedeutet noch nicht, dass sie zu einem vollen Terminkalender mit öffentlichen Auftritten zurückkehren wird", stellt die Quelle klar. Stattdessen habe sie es vorgezogen, im Palast auf Söhnchen Louis (6) aufzupassen.

Trotz des Fehlens von Kate schienen sich ihre Liebsten bei Taylors Konzert ausgezeichnet zu amüsieren. Ein Video, das The Sun vorliegt, zeigt, wie William auf einer VIP-Tribüne steht und enthusiastisch zu "Shake It Off" tanzt. Energisch schüttelt er seinen Körper im Takt der Musik. Obendrein durfte sich die königliche Familie über ein persönliches Treffen mit dem Popstar freuen. Auf Instagram postete die Grammy-Gewinnerin nach der Show ein Selfie mit den Royals. Ganz nebenbei lächelt auch noch der Freund der Sängerin, Travis Kelce (34), in die Kamera.

Neben seinem ersten Foto auf dem Social-Media-Account seiner Angebeteten hatte der Footballspieler noch einen weiteren überraschenden Auftritt. Bei der Show am Sonntagabend tauchte der Sportler plötzlich auf der Bühne auf. Wie ein Video, das auf X veröffentlicht wurde, beweist, ist er dabei in eines der Outfits von Taylors Tänzern gekleidet und hilft ihr dabei, sich für die Performance von "I Can Do It With A Broken Heart" bereitzumachen. Ohne Probleme trägt er die 34-Jährige dabei eigenhändig über die Bühne.

Instagram / taylorswift Taylor Swift und Travis Kelce mit Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

