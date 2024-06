Überraschung! Travis performt mit Taylor Swift auf der Bühne

Momentan tourt Taylor Swift (34) rund um die Welt und begeistert ihre Fans mit ihren Live-Performances. Aktueller Stopp auf der Liste der "The Eras"-Tour: London. Doch beim dritten Konzert in der Hauptstadt Großbritanniens lässt nicht nur Taylors Anwesenheit die Fans aufschreien: Wie in einem auf X veröffentlichten Video zu sehen ist, bekommt die Sängerin auf einmal Besuch von ihrem Freund Travis Kelce (34) – obwohl er bereits einige Male auf den Konzerten seiner Partnerin war, ist es das erste Mal, dass er auf die Bühne geht. Während sie "I Can Do It With A Broken Heart" performt, tanzt der Sportler zusammen mit den anderen Tänzern in einem Bühnenoutfit seine Choreografie. Sogar eine Hebefigur war enthalten. Travis trägt seine Liebste im wahrsten Sinne des Wortes auf Händen!

In London sorgte jedoch nicht nur Travis mit seiner Anwesenheit bei Taylors Konzert für Aufsehen: Vor zwei Tagen stattete Prinz William (42) der "You Belong With Me"-Interpretin einen Besuch ab. Nachdem der britische Royal während ihrer Show vom Rhythmus gepackt wurde und ordentlich tanzte, besorgte er sich gemeinsam mit seinen zwei Kids Prinz George (10) und Prinzessin Charlotte (9) ein Selfie mit der Popsängerin und dem NFL-Star. Auf dem gemeinsamen Schnappschuss zeigt die gesamte Truppe ein breites Grinsen in die Kamera.

Im März 2023 hatte Taylor ihre "The Eras"-Welttournee in Glendale, Arizona begonnen. Nach diversen Konzerten in Amerika, Asien und Australien startete sie Anfang Mai endlich ihre Konzerte in Europa. Am 13. Juni dieses Jahres in Liverpool feierte das Stimmwunder schon seine 100. Show. Anlässlich dessen machte Taylor eine besondere Ankündigung: "Die Feier der 100. Show bedeutet für mich, dass ich zum allerersten Mal für mich selbst bestätige und zugebe, dass diese Tour im Dezember endet." Doch bis dahin ist es noch eine Weile hin!

Instagram / taylorswift Taylor Swift und Travis Kelce mit Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

