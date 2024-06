So lernten sich Marie Reim und ihr Freund Aleks kennen!

Marie Reim (24) ist total vernarrt in ihren neuen Freund Aleks. Im Bild-Interview plaudert die Schlagersängerin aus, wie sie ihren Liebsten kennengelernt hat: "Wir haben uns zum ersten Mal vor ein paar Monaten auf der Geburtstagsparty eines Freundes gesehen. Am nächsten Tag schrieb er mich auf Instagram an und fragte, ob er mich zum Essen ausführen dürfe." Die Tochter von Michelle (52) und Matthias Reim (66) nahm die Einladung an: "Aleks holte mich von zu Hause ab und war der perfekte Gentleman. Ich habe noch nie auf einem ersten Date so viel gelacht, es passte einfach zwischen uns."

Maries neuer Freund scheint sie mit kleinen Aufmerksamkeiten überzeugt zu haben. "Danach fuhr er mich nach Hause und schenkte mir zum Abschied eine weiße Rose in der Hoffnung, mich wiederzusehen. Das tat er dann bei jedem Date", schwärmt die 24-Jährige weiter in dem Interview. Schließlich sei es zum ersten Kuss gekommen – der nicht perfekter hätte sein können: "Zum ersten Mal geküsst haben wir uns erst beim dritten Date. Wir saßen im Auto vor meiner Haustür und keiner von uns traute sich so richtig. Dann passierte etwas total Kitschiges: Im Autoradio lief plötzlich ein Lied von meinem Papa. Und das heißt 'Küssen oder so'. Da wussten wir: Jetzt muss es passieren."

Seitdem sind Marie und Aleks ein superglückliches Paar. "Wir sind wirklich sehr verliebt. Für mich ist Aleks der schönste Mann auf der Welt. Er ist wie ich sehr romantisch", schwärmt die Musikerin gegenüber dem Blatt und fügt hinzu: "Aber noch wichtiger ist, dass er mir Halt gibt. Ich habe in meinem Leben schon einiges durchgemacht und er hilft mir, alte Wunden auf meiner Seele zu heilen. Mit Aleks fühle ich mich nicht mehr allein und ich habe keine Ängste mehr." Ihre Liebe zu Aleks bestätigte sie mit einem süßen Pärchen-Foto via Instagram. "Die schönste Zeit meines Lebens habe ich mit dir!", schwärmte sie in der Bildunterschrift.

Anzeige Anzeige

Instagram / mariereim_official Michelle und ihre Tochter Marie Reim im Mai 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / mariereim_official Sängerin Marie Reim und ihr Freund Aleks

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Maries erstes Date mit ihrem Freund? Total süß! Na ja, eher gewöhnlich... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de