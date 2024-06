"Ich liebe dich": Marie Reim teilt Kussfoto mit neuem Mann!

Marie Reim (24) hat offenbar einen neuen Partner an ihrer Seite. Das lassen zumindest einige Instagram-Fotos der Schlagersängerin vermuten, auf denen sie mit einem Unbekannten zu sehen ist. Auf einem der Bilder gibt sie ihrem Schatz einen Kuss und kommentiert den Post mit den Lyrics von Sabrina Carpenters (25) "Espresso". Eine weitere Aufnahme zeigt die Beauty gemeinsam mit ihrem Liebsten am Strahlen. "Die schönste Zeit meines Lebens habe ich mit dir!", schwärmt sie. Zudem sind in der Kommentarspalte eines Beitrags die Worte "Ich liebe dich" zu lesen.

Viel ist nicht über den Beau namens Aleks bekannt. Die Fans sind von Maries neuem Liebesglück total begeistert. "Wünsche euch alles Glück der Welt!", schreibt ein Bewunderer und ein weiterer merkt an: "Ihr seid ein megasüßes Paar. Ich wünsche euch nur das Beste!" Einige der Social-Media-User sind aber auch überrascht von den Neuigkeiten der 24-Jährigen. "Oh, ich dachte, sie ist mit Tim zusammen?", fragt sich ein Nutzer beispielsweise.

Die Verwunderung einiger Fans kommt daher, dass es im vergangenen Jahr Spekulationen um Marie und ihren Produzenten Tim Peters gab. Damals postete die Blondine einen Schnappschuss mit ihm, den sie mit den Worten: "Endlich zuhause" kommentierte. Auf dem Foto kuschelte sich die Tochter von Matthias Reim (66) an Tim und schaute verliebt in die Kamera. Offiziell bestätigte die Musikerin jedoch nicht, ob die beiden in einer Beziehung gewesen sind.

Anzeige Anzeige

Instagram / mariereim_official Sängerin Marie Reim mit ihrem Partner Aleks

Anzeige Anzeige

Instagram / mariereim_official Tim Peters und Marie Reim

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Maries Liebeserklärung im Netz? Total süß! Ich freue mich für sie. Na ja. Das kommt irgendwie unerwartet. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de