Deswegen ist John Travolta seinem Hund Peanut so dankbar!

John Travolta (70) ist seinem Hund überaus dankbar! Der Filmstar musste in seinem Leben bereits einige Schicksalsschläge verkraften. Unter anderem den Verlust seines Sohnes Jett im Jahr 2009 und zuletzt den Tod seiner Ehefrau und Mutter seiner Kinder Kelly Preston (✝57). Mit der Adoption von Hündchen Peanut im Jahr 2022 wollte die "Grease"-Berühmtheit sich und seiner Familie nach den schrecklichen Erlebnissen eine Freude bereiten. Auf seinem Instagram-Account erinnert sich John nun an den Tag, an dem Peanut in sein Leben trat. Zu einem gemeinsamen Foto schreibt er die rührenden Worte: "Der Tag, an dem wir Peanut während der Oscar-Nacht adoptiert haben. Sie hat unserer Familie die größte Freude bereitet!"

Seit dem Verlust seiner langjährigen Lebenspartnerin geht John als Single durchs Leben. Wie ein Insider behauptet, sei der Hollywoodstar auch noch nicht bereit für eine neue Beziehung. "John sieht sich immer noch als verheiratet an und sagt, dass er Kelly bis zum Tag seines Todes treu bleiben wird", erklärt der Informant. Einer anderen Quelle zufolge sollen sich aber beispielsweise seine Kinder wünschen, dass ihr Papa endlich wieder eine neue Liebe findet. "Ella (24) und Benjamin (13) wollen, dass er wieder datet", erklärte der Insider gegenüber OK!. Doch John habe immer eine Ausrede parat und sei der Meinung, dass seine Kinder bei ihm an erster Stelle stehen müssen.

Seine verstorbene Frau hält der 70-Jährige bis heute in Erinnerung. So widmet er Kelly jedes Jahr zu ihrem Geburtstag oder auch zum Muttertag einen rührenden Beitrag auf Social Media. "Alles Gute zum Muttertag, Kelly. Wir lieben dich, wir vermissen dich", schrieb John zu einer Bilderreihe, in der die schönen Momente von Kelly und ihrer Familie festgehalten sind.

Getty Images Kelly Preston und John Travolta, Juni 2018

Instagram / johntravolta Kelly Preston mit ihren beiden Kindern Ella Bleu und Benjamin

