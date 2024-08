John Travolta fiebert mit Tochter Ella Bleu bei Olympia mit

Die Olympischen Sommerspiele locken zahlreiche Stars und Sternchen nach Paris. Wie aktuelle Aufnahmen zeigen, statten auch Hollywoodstar John Travolta (70) und seine Tochter Ella Bleu (24) der französischen Hauptstadt einen Besuch ab. Der "Pulp Fiction"-Star und Ella zeigen sich dabei in stilvollen Partnerlooks: Während John ein dunkles Sakko und ein schwarzes Shirt zu einer Jeans kombiniert, steht auch der Look der "The Poison Rose"-Darstellerin von Kopf bis Fuß unter dem Motto Schwarz. Mit einer ebenso schwarzen Baskenmütze verpasst Ella ihrem Outfit einen französischen Flair.

Die Schnappschüsse zeigen das Papa-Tochter-Gespann dabei, wie sie gespannt ein Event in der Bercy Arena verfolgen. Dabei handelt es sich um das Sprungfinale, bei dem die beiden euphorisch die Turnerinnen von Team USA anfeuern. Da dürfte es den "Saturday Night Fever"-Darsteller und Ella ganz besonders gefreut haben, dass die Athletin Simone Biles (27) ihrer Sammlung mit einer wahrlichen Glanzleistung eine weitere Goldmedaille hinzufügen konnte.

John hält sein Privatleben weitestgehend von der Öffentlichkeit fern. Neben Ella hat er mit seiner verstorbenen Frau Kelly Preston (✝57) noch seinen Sohn Benjamin (13). Seit dem Tod seiner geliebten Frau geht der "The Punisher"-Darsteller allein durchs Leben. Seine Kinder würden ihrem Papa jedoch von Herzen eine neue Partnerin wünschen, wie ein Insider im Mai gegenüber OK! ausplauderte. "Ella und Benjamin wollen, dass er wieder datet, aber John hat immer Ausreden parat. Er sagt, sie müssen an erster Stelle stehen", hieß es in dem Interview.

Getty Images Bild: John Travolta und seine Tochter Ella Bleu im August 2024

Instagram / johntravolta Kelly Preston mit ihren beiden Kindern Ella Bleu und Benjamin

