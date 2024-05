John Travoltas Kids wünschen sich eine Frau für ihren Papa!

John Travolta (70) verlor vor knapp vier Jahren die Liebe seines Lebens. Seitdem geht der Familienvater allein durch die Welt, doch seine Kinder wünschen ihrem Papa eine neue Liebe. "Ella (24) und Benjamin (13) wollen, dass er wieder datet, aber John hat immer Ausreden parat. Er sagt, sie müssen an erster Stelle stehen", verrät ein Insider gegenüber OK!. Die Quelle sei sich außerdem sicher, dass seine verstorbene Frau Kelly Preston (✝57) wollen würde, dass der "Grease"-Star eine neue Partnerin kennenlernt.

Der Schauspieler habe auch schon genaue Vorstellungen, wie seine zukünftige Partnerin sein sollte. "Er verlangt nicht viel – nur, dass sie freundlich, warmherzig, liebenswürdig, lustig und spontan ist. Attraktiv zu sein, würde auch nicht schaden", erklärt der Informant. Im Gegensatz dazu bezweifelte ein anderer Insider im Gespräch mit dem Magazin, dass der 70-Jährige jemals wieder eine Beziehung führen wollen würde: "John sieht sich immer noch als verheiratet an und sagt, dass er Kelly bis zum Tag seines Todes treu bleiben wird." Demnach fühlte sich der "Pulp Fiction"-Darsteller seiner verstorbenen Ehefrau so verbunden, dass es für ihn ein Verrat wäre, eine andere Frau zu daten.

Dass der US-Amerikaner die Erinnerung an seine verstorbene Frau aufrechterhalten möchte, zeigt er immer wieder auf Instagram. Zum diesjährigen Muttertag hatte er Bilder von Kelly mit ihren gemeinsamen Kindern gepostet. Gemeinsam mit Benjamin und Ella grinst sie auf einem Foto in die Kamera, während sie an einem Stand Kuchen verkaufen. Dazu hatte der begnadete Sänger seiner Liebsten bewegende Worte gewidmet: "Alles Gute zum Muttertag, Kelly. Wir lieben dich, wir vermissen dich."

Getty Images Kelly Preston und John Travolta, Juni 2018

Instagram / johntravolta Kelly Preston mit ihren beiden Kindern Ella Bleu und Benjamin

