Ex-"Die Bachelors"-Kandidatin Leonie ist wieder verliebt!

Leonie hatte in der vergangenen Staffel von Die Bachelors um das Herz von Sebastian Klaus (36) gekämpft. Aus den beiden wurde aber nichts. Mittlerweile ist der Ex-Bachelor wieder verliebt – und auch Leonie scheint einen neuen Mann an ihrer Seite zu haben! Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Brautstylistin eine Reihe von Schnappschüssen, auf denen sie sich verliebt mit einem neuen Mann zeigt. Auf einem Bild halten sie im Auto Händchen, auf einem anderen strahlt Leonie ihn verliebt an. Sein Gesicht zeigt sie aber nicht.

In der Bildunterschrift des Posts räumt die Kölnerin auch direkt alle Zweifel aus dem Weg: Zu dem Bild, auf dem sie die Hand des Mannes hält, schreibt Leonie: "Tausendmal 'Ich liebe dich.'" Außerdem schwärmt die 28-Jährige in der Kommentarspalte: "Die schönsten Dinge passieren doch, wenn man sie am wenigsten erwartet." Ihre Follower freuen sich richtig mit der einstigen Kuppelshow-Teilnehmerin und wünschen ihr alles Gute.

Bei "Die Bachelors" hat Leonie nicht allzu gute Erfahrungen gemacht. Während sie eigentlich von Anfang an eine tolle Verbindung zu Sebastian hatte, lästerten die anderen Kandidatinnen in der Mädelsvilla immer fies über sie ab und waren augenscheinlich eifersüchtig. Schließlich verunsicherte das auch Sebastian und er gab ihr keine Rose mehr.

Instagram / leonie.magx Leonie mit ihrem neuen Freund

Instagram / leonie.magx Leonie mit ihrem Freund, Juni 2024

