Krampfanfall: Heftige Szenen in Céline Dions neuer Doku!

In Céline Dions (56) neuem Dokumentarfilm "I Am: Céline Dion" bekommt der Zuschauer nun erschreckende Aufnahmen zu Gesicht. Gegen Ende der Doku wird eine fast zehnminütige Szene gezeigt, in der die Sängerin aufgrund ihrer Erkrankung heftig krampft und sich nicht mehr bewegen kann – stöhnend vor Schmerzen liegt sie auf dem Boden. Medizinisches Personal ist jedoch sofort zur Stelle, um sie zu betreuen. Céline leidet am Stiff-Person-Syndrom, einer neurologischen Erkrankung, die zu einer allmählichen Muskelverspannung führt.

Die Regisseurin Irene Taylor äußerte sich im Gespräch mit PA über die bewegende Szene und die Entscheidung, ob sie diese mitfilmen soll oder nicht. Letztendlich habe sie sich dafür entschieden, da Céline ihr im Vorfeld erklärt habe, sie solle nicht um Erlaubnis bitten, etwas zu filmen. Dennoch wäre Irene im Notfall sofort zur Hilfe geeilt: "Hätten sie ein zusätzliches Paar Hände gebraucht, hätte ich mein Mikrofon fallen lassen und mich auf den Weg gemacht, um ihnen zu helfen, ohne Zweifel. Aber ich habe mich entschlossen, weiter zu filmen, weil ich wusste, dass wir es nicht brauchen würden."

In der Doku macht Céline auch keinen Hehl daraus, dass die Krankheit sie auch beim Singen behindert. Um die Auswirkungen zu demonstrieren, machte die "My Heart Will Go On"-Interpretin einen Stimmbruch nach, der nicht ohne Folgen blieb. "Wenn ich versuche zu atmen, ist meine Lunge in Ordnung, nur das, was vor meiner Lunge ist, ist so steif wegen der SPS", berichtet sie unter Tränen.

Getty Images Céline Dion bei den Billboard Music Awards 2017

Getty Images Céline Dion, Sängerin

