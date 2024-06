Lisa Mantler ist schwanger: Diese Promis gratulieren im Netz

Lisa Mantler (22) meldete sich gestern mit süßen Nachrichten bei ihren Fans: Die Influencerin ist schwanger! Dass sie mit ihrem Mann Jonas Jay den ersten Nachwuchs erwartet, hatte so manch genauer Beobachter schon längst geahnt. Unter dem niedlichen Posting inklusive Babybauch auf Instagram wird nun fleißig gratuliert. So meldet sich selbstverständlich ihre Zwillingsschwester Lena und kommentiert einige begeisterte Emojis. Auch Social-Media-Kolleginnen wie HealthyMandy und Kisu (32) freuen sich in der Kommentarspalte mit der Blondine. "Ahhh! Herzlichen Glückwunsch", schreibt Mandy, die selbst erst kürzlich ihr Baby zur Welt gebracht hat.

Zuvor hatte ein Video die Spekulationen rund um eine Schwangerschaft der TikTokerin entfacht. Darin sang Lisa während eines Gottesdienstes ein Kirchenlied und hob ihre Arme. Unter ihrem weißen Kleid vermutete der ein oder andere Fan eine verdächtige Rundung. Zu den Gerüchten äußerte sich die 22-Jährige jedoch nicht und ließ ihre Fans noch etwas warten. "Dreiköpfige Familie wird geladen!", schrieb sie am gestrigen Abend auf Instagram. Passend zu den süßen Baby-News teilte sie ein Foto von sich selbst und ihrem Ehemann – beide sind ganz in Weiß gekleidet und legen strahlend die Hände auf Lisas Kugel.

Mit ihrem Mann Jonas ist Lisa seit März des vergangenen Jahres verheiratet. Kennengelernt haben die zwei sich jedoch schon viel früher. "Wir haben uns das erste Mal in der Kirche gesehen, bei einem Jugendevent", verriet der berühmte Zwilling auf der sozialen Plattform. Es habe jedoch noch ein ganzes Jahr gedauert, bis die beiden sich schließlich annäherten und auf ein erstes Date gingen.

Instagram / lisa Jonas Jay, Musiker und Lena Mantler, Influencerin

Instagram / jonasxjay Lisa Mantler mit ihrem Mann Jonas auf Bali

