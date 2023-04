So haben sich Lisa Mantler und ihr Mann Jonas kennengelernt!

Was für eine süße Lovestory! Im Sommer vergangenen Jahres hatte Lisa Mantler (20) ganz überraschend verkündet, dass sie sich verlobt hat. Da die TikTok-Bekanntheit sehr viel Wert auf ihre Privatsphäre legt, hielt sie den Namen ihres Liebsten aber lange geheim. Erst nach der Trauung vor wenigen Wochen verriet sie, dass ihr Ehemann der Musiker Jonas Jay ist. Aber woher kennt Lisa ihren Mann überhaupt?

Wie die 20-Jährige nun in einer Instagram-Fragerunde preisgibt, hatte sie ihren Mann schon ein Jahr bevor sie sich richtig annäherten, kennengelernt: "Wir haben uns das erste Mal in der Kirche gesehen, bei einem Jugendevent." Bei einem anderen Gottesdienst hätten sie dann das erste Mal miteinander gesprochen. Sogar ihr erstes Date verbrachten die zwei im Café des Gotteshauses. "Da hat er mir einen sehr tollen Kaffee gemacht", schwärmt Lisa. Jonas habe ihr sogar ein kleines Herz in ihren Milchschaum gemalt: "[Das] hat er so lange geübt, bis wir unser erstes Treffen hatten."

Das frisch verheiratete Paar lässt es sich gerade in den Flitterwochen auf den Malediven so richtig gut gehen. Von ihrem Traumurlaub teilte die Blondine auch schon einige Schnappschüsse im Netz, auf denen die beiden im türkisblauen Meer schwimmen oder sich am Strand bräunen. "Ich kann euch nicht sagen, Leute, wie glücklich und dankbar ich bin!", freute sich Lisa unter ihrem Beitrag.

Instagram / vidadelisa Lisa Mantler, Webstar

Instagram / jonasxjay Lisa Mantler mit ihrem Mann Jonas auf Bali

Instagram / vidadelisa Lisa Mantler in den Flitterwochen

