Fans spekulieren: Könnte Lisa Mantler etwa schwanger sein?

Die Gerüchteküche um Lisa Mantler (21) brodelt. Auf Instagram kursiert derzeit ein Video, welches die Influencerin während eines Gottesdienstes zeigt. Gemeinsam mit den anderen Besuchern hebt sie die Arme und singt ausgelassen ein Kirchenlied. Doch den Bewunderern der Blondine ist etwas ganz anderes aufgefallen. "Ist Lisa etwa schwanger?", fragt ein aufmerksamer Fan in den Kommentaren. Denn: Unter dem engen, weißen Kleid der Schwester von Lena Mantler (21) ist eine kleine Wölbung zu erahnen. Viele weitere User pflichten dem Kommentator bei. Lisa selbst äußert sich bislang nicht zu den Spekulationen.

Ob Lisa und ihr Ehemann den ersten Nachwuchs erwarten oder nicht, wissen aktuell wohl nur die beiden selbst. Im März des vergangenen Jahres hatten sich der TikTok-Star und ihr Partner Jonas das Jawort gegeben. Vor einigen Monaten gab sie bereits ein kleines Update, wie es bei dem jungen Ehepaar so läuft. "Keine Ehe ist perfekt. Sie bedeutet Arbeit. Und diese Arbeit macht auch nicht immer Spaß und ist manchmal nervig. Aber es lohnt sich, dafür zu arbeiten, und das macht mich glücklich", berichtete Lisa ihren Fans.

Doch das Jahr 2023 brachte nicht nur in Sachen Liebe große Veränderungen in das Leben der Beauty – sie trennte sich beruflich von ihrer Schwester Lena! Die beiden wurden durch die Plattform Musical.ly, heute TikTok, über Nacht zu Social-Media-Stars. Doch im Netz gaben die Zwillinge schließlich bekannt: "Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, fangen Lena und ich mit unseren eigenen Karrieren an. Wir sind so unterschiedlich und freuen uns darauf, unsere eigenen Wege zu gehen! Aber wir werden immer Lisa und Lena sein, nur jetzt ein bisschen privater."

Instagram / vidadelisa Lisa Mantler und ihr Verlobter im Juli 2022

Getty Images Lena und Lisa Mantler, Influencerinnen

