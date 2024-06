Suizidgedanken: Jared Padalecki ist stolz auf seine Genesung

Der Schauspieler Jared Padalecki (41) wirkte bereits in einigen erfolgreichen Serienhits mit. So spielte er in "Supernatural", aber auch in Gilmore Girls tragende Rollen. Abseits seiner beeindruckenden beruflichen Laufbahn hatte er privat mit persönlichen Problemen zu kämpfen. Seine psychische Gesundheit machte ihm zu schaffen. Im "I've Never Said This Before"-Podcast von Tommy DiDario verrät er jetzt, dass er sich einmal in eine Klinik einwies, nachdem er mit Suizidgedanken zu kämpfen hatte. Heute kann er offen über seine schwierige Reise und die Therapie sprechen: "Ich trage es mit Stolz und erzähle es jedem."

Rückblickend auf 2015 gibt er zu, dass es damals ein schlimmer Moment in seinem Leben war: "Ich habe mich von meinen Gedanken leiten lassen und bin in dramatische suizidale Gedanken verfallen." Er ging für ein paar Wochen in eine Klinik. Seither ist er nicht mehr gefährdet. "Ich brauchte einen kompletten Neustart", erklärt er. Gegenüber seinem Umfeld konnte er in der Entertainment-Branche nie offen zeigen, wie schlecht es ihm wirklich psychisch ging. Er verrät: "Sie wollen hören: 'Oh, es ist großartig! Ich bin aufgeregt, hier zu sein!' Das habe ich so lange gemacht und versucht, mich darauf zu konzentrieren, was das Beste für die Person ist, die mit mir spricht, anstatt einfach nur ehrlich zu sein." Der Star gibt zu, dass es ihm zwar gut geht, es aber immer noch Höhen und Tiefen gibt.

Der US-Amerikaner fand also für sich einen Weg, mit seinen Herausforderungen umzugehen. So hilft es ihm in schweren Momenten einen offenen Geist zu bewahren und auf die nächsten Tage und Monate zu schauen. Inwiefern die Zukunft für den 41-Jährigen vielleicht sogar eine Rückkehr zum Reboot der Kultserie "Supernatural" bereithält, ist momentan noch nicht klar. In vergangenen Interviews äußerte er sich aber schon positiv. Zwar gäbe es momentan keinen exakten Plan, doch er sei grundsätzlich offen dafür.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / jaredpadalecki Jared Padalecki, "Supernatural"-Darsteller

Getty Images Jensen Ackles and Jared Padalecki



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de