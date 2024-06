Überraschung: Großherzog Henri von Luxemburg wird abdanken!

So schnell hat vermutlich niemand mit dieser Nachricht gerechnet! Zwar hatte Henri von Luxemburg (69) schon im April Andeutungen in Bezug auf seine mögliche Abdankung gemacht, aber trotzdem überraschte er jetzt die Öffentlichkeit damit. Nach rund 24 Jahren möchte er sich von seinen royalen Aufgaben zurückziehen und gibt die Rolle an seinen Sohn Guillaume von Luxemburg (42) weiter. Für seine große Bekanntmachung suchte er sich nicht irgendeinen zufälligen Tag aus: Am Nationalfeiertag von Luxemburg, dem 23. Juni 2024, enthüllte er die historische Entscheidung. Beim Festakt in der Philharmonie der Stadt Luxemburg erklärte er zum Abschluss seiner Rede, dass er seinen Sohn schon im Herbst als Statthalter einführen wird.

Doch alles wird Schritt für Schritt als Prozess ablaufen. Vorerst bleibt Großherzog Henri weiterhin Staatsoberhaupt. Die Ankündigung stellte demnach erst den Anfang seiner offiziellen Abdankung dar. Für die große Neuigkeit fand er rührende Worte, wie unter anderem People berichtete: "Ich möchte Ihnen gemeinsam mit Maria Teresa von Luxemburg (68), Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie (40) mitteilen, dass ich beschlossen habe, Guillaume im Oktober zum Lieutenant-Repräsentant zu ernennen. Mit all meiner Liebe und all meinem Vertrauen wünsche ich ihm viel Glück". Es folgte eine innige Umarmung mit seinem Sohn. Prinz Guillaume wird als Bestandteil der Übergabe einen Eid ablegen, bevor er seine neue Rolle im Königshaus übernimmt.

Dass er sich von seinen königlichen Pflichten zurückziehen werde, hatte Henri schon anlässlich seines Staatsbesuchs mit seiner Ehefrau Maria in Belgien durchklingen lassen. Bei diesem Aufenthalt punkteten die Belgier mit einem prunkvollen Empfang für die angereisten Gäste. Die Tafel schmückte beispielsweise eine prächtige Blumendeko. Die bereitgestellten Stühle bestachen in Rot und Gold, ganz klassisch für den royalen Standard.

Getty Images Großherzogin Maria Teresa von Luxemburg und Großherzog Henri von Luxemburg im Juni 2024

Getty Images Prinzessin Stéphanie von Luxemburg und Prinz Guillaume von Luxemburg

