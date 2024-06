Das kaufte Chris Pratt von seinem ersten Schauspielgehalt!

Der Jurassic World-Darsteller Chris Pratt (45) wurde bereits 2002 durch die Fernsehserie "Everwood" einem breiten Publikum bekannt. In der Radioshow "Sway In The Morning" offenbarte er nun, wie er sein erstes höheres Schauspielgehalt ausgegeben hat! Dabei sprach er ehrlich darüber, wie es ihm vor der ersten großen Rolle ging: "Ich hatte lange Zeit von sehr wenig Geld gelebt und der erste große Job, den ich bekam, war ein Fernsehfilm. Ich habe 75.000 Dollar bekommen." Und wofür gab er dieses üppige Gehalt aus? Wie er enthüllte, investierte er das Geld in Reisen! Rund um den Globus hat er fremde Länder erkundet, wie beispielsweise Hawaii und Australien.

Der US-Amerikaner habe sogar auch über die Anschaffung einer eigenen Jacht nachgedacht, was er aber dann verwarf. Als er seine Reisen schließlich beendet hatte, fragte er sich nach zwei Monaten, wo denn sein ganzes Geld hin sei. Durch seine damals mangelnden finanziellen Möglichkeiten habe er nie einen gesunden Umgang mit so viel Geld gelernt, gab er ehrlich zu. Durch die Ausarbeitung eines eigenen Finanzplans gelang es ihm später, sich einen guten Umgang mit seinem Geld anzueignen.

Der 44-Jährige lebt heute zusammen mit seiner Ehefrau Katherine Schwarzenegger (34), der Tochter von Arnold Schwarzenegger (76), die er 2019 in Anwesenheit ihrer berühmten Familie heiratete. Gemeinsam haben sie zwei Töchter, namens Eloise und Lyla. Aus seiner vorangegangenen Ehe mit Anna Faris (47) hat er bereits seinen Sohn Jack. Wie verliebt Chris und seine Katherine sind, bekunden sie immer wieder auf Social Media oder auch gern bei öffentlichen Auftritten, wie zum Beispiel mit Knutsch-Sessions auf dem roten Teppich.

Getty Images Chris Pratt im April 2023

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt auf der "Garfield"-Filmpremiere 2024

