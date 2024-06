Diese Sache hielt Bill Kaulitz vor seinem Bruder Tom geheim!

Am 25. Juni erschien die neue Reality-TV-Serie "Kaulitz & Kaulitz" auf Netflix. In dieser geben Bill (34) und Tom Kaulitz (34) einen Einblick in ihr luxuriöses Leben in Los Angeles und Deutschland – und enthüllen auch direkt ein Geheimnis des Tokio Hotel-Sängers! Allem Anschein nach haben die berühmten Zwillingsbrüder ein unterschiedliches Verhalten, was Geld und Ausgaben angeht. Vor allem Bill scheint gerne tief in die Taschen zu greifen, sodass ein Business-Manager Tom zur Kontrolle jede Woche alle Abrechnungen schickt. Doch während eines Shoppingtrips kommt heraus: Der Frontsänger besitzt eine geheime Kreditkarte!

Bill hat demnach eine Methode gefunden, die eine oder andere Ausgabe vor seinem Bruder geheim zu halten. Entdeckt wird die bisher verborgene American-Express-Karte von Tom, als es die Zwillinge in Vorbereitung auf ihre Geburtstagsparty zum Rodeo Drive, der noblen Einkaufsgegend in Los Angeles, verschlägt – Bill braucht nämlich ein neues Outfit, das zum Anlass passt. Er entscheidet sich für zwei Designer-Anzüge im Wert eines fünfstelligen Betrags, also mindestens 10.000 Euro! Tom scheint von dieser Wahl aber alles andere als begeistert. "Maus, müssen wir wirklich so viel Geld ausgeben für Klamotten? Das ist wirklich krass", betont der Gitarrist.

Ob der Ehemann von Heidi Klum (51) so auf Geld aufpasst, weil er in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen machen musste? In einer Folge des "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood"-Podcasts offenbarten die Geschwister vergangenen Dezember, dass Tom betrogen wurde. Er habe die Warnsignale nicht gesehen und seine Kreditkarten angegeben. "Aus Hilfsbereitschaft, weil ich Mama helfen wollte, weil sie meinte, sie hätte ein Paket im Zoll", erklärte er und fügte hinzu: "Dann ging die erste nicht durch, die zweite nicht durch, die dritte angegeben und die ging nicht durch. Die vierte… jetzt sind alle meine Kreditkarten gehackt."

©Netflix Bill und Tom Kaulitz in der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz"

Getty Images Tom Kaulitz im Februar 2023

