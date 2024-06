Eva Benetatou gratuliert Sohnemann George zum 3. Geburtstag!

So süß gratuliert Eva Benetatou (32) ihrem Sohnemann George zum dritten Geburtstag! In ihrer Instagram-Story veröffentlicht das ehemalige Bachelor-Girl einen niedlichen Schnappschuss, auf dem sie das Geburtstagskind liebevoll umarmt, während es auf ihrem Schoß sitzt. "Alles Gute zum Geburtstag an die Liebe meines Lebens – mein Sonnenschein – mein Ein und Alles. Mama ist unendlich stolz auf dich", kommentiert die Das Sommerhaus der Stars-Bekanntheit den Post.

Gemeinsam mit ihrem Ex Chris Broy (35) durfte sich Eva 2021 über die Geburt ihres ersten Kindes freuen. Doch schon vor der Geburt des kleinen George war alles aus und vorbei. Und obwohl die beiden während ihrer Teilnahme bei der TV-Show The 50 wieder miteinander anbandelten, ist das Verhältnis derzeit stark abgekühlt. "Momentan haben wir weniger Kontakt", verriet Chris kürzlich im Interview mit Promiflash. Die Streitigkeiten zwischen ihm und seiner Verflossenen ermüden den Reality-TV-Star anscheinend nur noch: "Es gibt immer wieder Zwischenfälle, aber ich bin immer ruhig. Ich weiß auch gar nicht, wieso ich immer wieder von ihr angegriffen werde. Alles wird dann auch aufgebauscht." Eva müsse erkennen, dass die Zankereien auch den gemeinsamen Sohn belasten.

Eva wurde 2019 durch ihre Teilnahme bei der Kuppelshow "Der Bachelor" bekannt. Dort kämpfte sie um das Herz von Andrej Mangold (37). Sie landete hinter Jennifer Lange (30) auf dem zweiten Platz. Danach nahm sie an Shows wie Promi Big Brother, Promis unter Palmen und "Das Sommerhaus der Stars" teil. Bei letzterer nahm die gelernte Flugbegleiterin gemeinsam mit Chris teil – dort trafen die beiden auf den Ex-Bachelor und seine damalige Partnerin Jennifer. Die Streitereien zwischen den zwei Pärchen schlugen hohe Wellen.

Anzeige Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou und Chris Broy an Georges Geburtstag

Anzeige Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Influencerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr den Schnappschuss von Eva und ihrem Sohn? Total süß! Ich finde das jetzt nicht so besonders. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de