Giovanni Zarrella und Jana Ina verraten ihr Liebesgeheimnis

Giovanni Zarrella (46) und Jana Ina (47) gelten seit Langem als eines der Vorzeigepärchen unter den deutschen Promis. Im Interview mit Bild plaudern die zwei TV-Bekanntheiten nun aus, warum ihre Beziehung schon 20 Jahre hält. "Augenhöhe und gegenseitiger Respekt sind unheimlich wichtig. Und dann sind da ja noch unsere Hunde...", verrät der "Per Sempre"-Interpret. Die Vierbeiner scheinen wirklich eine wichtige Rolle in der Beziehung des Promi-Pärchens zu spielen. Die Moderatorin ergänzt: "Natürlich gibt es bei uns auch mal dicke Luft. Allerdings wirklich nur sehr selten. Dann schnappe ich mir die Hunde und gehe mit ihnen Gassi. Giovanni trinkt währenddessen einen Espresso. Danach ist unsere Welt dann auch wieder in Ordnung."

Zwischendurch sorge der Italiener mit spontanen Geschenken, wie zum Beispiel Blumen, für die nötige Romantik. Mit Problemen wie Eifersucht hätten die beiden Moderatoren nicht mehr zu kämpfen. "Klar gab es das am Anfang unserer Beziehung. Jetzt ist das überhaupt kein Thema mehr. Wir sind Lebenspartner, gehen zusammen durchs Leben. Das ist die Basis für alles", schwärmt der 46-Jährige im Gespräch mit der Tageszeitung.

Gemeinsam mit ihren zwei Kindern leben die Fernsehstars in Köln. Die glücklichen Eltern bemühen sich allerdings, ihre Kinder so gut es geht, aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Zum Geburtstag ihres Sohnes Bruno Gabriel ließ sich die stolze Mama aber trotzdem zu einem süßen Post hinreißen. Auf dem Schnappschuss, den Jana Ina auf Instagram teilte, umarmte sie ihren Sprössling, der fast einen Kopf größer war als seine Mutter. Dazu schrieb die 47-Jährige: "Du hast ein riesiges Herz und dein Lächeln ist ansteckend. Du bist ein toller Mensch. Wenn ich dich sehe, platze ich vor Stolz und weiß, dass wir alles richtig gemacht haben. Ich liebe dich so sehr, mein Schatz."

Anzeige Anzeige

Getty Images Jana Ina Zarrella und Giovanni Zarrella, 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella mit ihrem Sohn im September 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Giovanni und Jana Inas Empfehlungen? Sehr süß. Sie sind wirklich ein Traumpaar. Da kann ich nichts mit anfangen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de