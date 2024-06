Kürzere Haare: Anne Wünsche präsentiert ihre neue Frisur!

Anne Wünsche (32) stattete dem Friseur einen Besuch ab und präsentiert nun auf Instagram ihre neue Frise! Stolz teilt sie ein Selfie auf ihrem Profil, das sie mit einem frechen Kurzhaarschnitt zeigt. "Musste meine Extensions mal wieder erneuern und habe beschlossen, meine Haare noch mal ein Stück zu kürzen und noch weniger Extensions einarbeiten zu lassen", erklärt sie die neue Frisur. Die Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit wollte zwar eigentlich eine längere Haarpracht, aber der neue Schnitt passe besser zu den sommerlichen Temperaturen.

Der neue Haarschnitt kommt super bei den Fans an. "Ich mag die kurzen Haare total an dir, das lässt dich jünger und frischer wirken als mit den langen Haaren", meint ein begeisterter User. Auch ein anderer Nutzer scheint den neuen Look zu feiern: "Ich finde, die 'natürliche Anne' wirkt sehr viel sympathischer und in meinen Augen hast du Extensions, künstliche Wimpern, ständiges Haareglätten etc. überhaupt nicht nötig."

Anne überrascht ihre Fans immer wieder mit neuen Looks. So ließ sie sich vergangenes Jahr ihre Haare rosa färben. "Ich habe mich endlich getraut!", freute sie sich auf Instagram. Und auch ihre Tochter durfte sich schon mal als Friseurin probieren: Die Laiendarstellerin vertraute ihrer Tochter vor wenigen Monaten blind und ließ Miley freien Lauf mit der Schere. "Sie freut sich, ich habe ein bisschen Angst und sonst machen wir danach einfach eine Glatze, wenn es nichts wird, ist egal", erklärte Anne lachend.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, TV-Bekanntheit

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrer Tochter Miley, August 2023

Wie findet ihr Annes neuen Look? Super! Gefällt mir echt gut. Ich mochte die langen Haar mehr… Ergebnis anzeigen



